Adriaan Hoek (29) Artist in Residence bij orgelserie Haarlem

Het „jonge orgeltalent” Adriaan Hoek (29) is deze zomer in Haarlem Artist in Residence voor de serie Stadsorgelconcerten.

Dat blijkt uit de folder waarin de serie, die van mei tot oktober 2019 loopt, wordt aangekondigd.

Hoek, woonachtig in Krimpen aan den IJssel, verzorgt op dinsdag 28 mei in de Grote of Sint-Bavokerk het openingsconcert. Op dinsdag 6 augustus speelt hij opnieuw in de oude Bavo. Op dinsdag 8 oktober verzorgt hij op het Cavaillé-Collorgel in de Philharmonie de slotbespeling van het seizoen.

In oktober 2017 legde Jos van der Kooy zijn functie als stadsorganist van Haarlem neer. Toen werd gezegd dat Haarlem zich zou bezinnen op de toekomstige vormgeving van de stadsconcerten. In 2017 was er direct al een vernieuwing: de Amerikaanse organist Nathan Laube verzorgde toen voor het eerst als Artist in Residence een drietal concerten in de Bavo.

In 2018 was Domorganist Jan Hage Artist in Residence in Haarlem.