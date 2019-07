Acht instrumenten te bespelen tijdens Kamper Orgelpad

In Kampen kunnen orgelliefhebbers op donderdag 8 augustus in acht kerken terecht om het orgel dat zich daar bevindt te bespelen.

Het Kamper Orgelpad wordt jaarlijks tijdens een van de Kamper Ui(t) dagen –vijf donderdagen, dit jaar de 47e editie– georganiseerd. Tijdens het Kamper Orgelpad staan de kerkdeuren van een groot aantal kerken open. Acht orgels in de binnenstad kunnen gratis worden bespeeld.

Het gaat om de instrumenten in de Broederkerk (Van Gruisenorgel), de Poortkerk (De Kofforgel), de Buitenkerk (Hinszorgel), de Annakapel (Properorgel), de Bovenkerk (Hinszorgel), de Burgwalkerk (Van Dijkorgel), de lutherse kerk (Naberorgel) en de Nieuwe Kerk (Pelsorgel).

De kerken zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur (met een lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur). Op een aantal momenten verzorgen Kamper organisten korte concerten. Zo speelt Ab Weegenaar om 13.00 uur een lunchconcert in de Buitenkerk en verzorgt Harry Hamer om 15.00 uur in de Annakapel en om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk een bespeling. In de Bovenkerk vindt ’s avonds om 20.00 uur het slotconcert plaats, dat gespeeld wordt door de Duitse organist Wolfgang Zerer.

Meer informatie: www.facebook.com