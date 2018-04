Aart de Kort wint eerste Willem Vogelprijs

Aart de Kort heeft de eerste Willem Vogelprijs gewonnen.

Dat werd zaterdag 21 april in Amersfoort tijdens het IXe Oecumenisch Liedfestival bekendgemaakt. Leonard Sanderman, die in Engeland woont, werd tweede en kreeg ook de publieksprijs. Dirk Luijmes ontving de derde prijs.

De Willem Vogelprijs werd onlangs ingesteld door de stichting De Vertaalslag, die is opgericht om het werk van dichter Sytze de Vries te ondersteunen.

Stichting De Vertaalslag stelt Willem Vogelprijs in

De Vries werkte in Amsterdam jarenlang samen met Vogel. Veel van wat uit die samenwerking is voortgekomen is opgenomen in het nieuwe Liedboek uit 2013. De Vries schreef voor die uitgave een triptiek van drie liederen bij de ”Maaltijd van de Heer/Eucharistie”.

Voor de nieuwe prijs, bedoeld voor componisten en kerkmusici, moesten de teksten van de triptiek van De Vries worden getoonzet.

Een jury onder leiding van Vogels opvolger in Amsterdam, Christiaan Winter, maakte tijdens het liedfestival de winnaar bekend. De drie winnende composities werden tijdens de bijeenkomst met een koor en de aanwezigen ingestudeerd.

Het is de bedoeling dat de prijs één keer in de twee jaar op het liedfestival wordt uitgereikt.