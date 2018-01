Aarnoud de Groen 25 jaar organist hervormd Den Haag

Aarnoud de Groen is 25 jaar verbonden aan de hervormde gemeente in Den Haag. Aan dat jubileum is op zondag 14 januari aandacht besteed in de hervormd-gereformeerde wijkgemeente van de Bethlehemkerk.

De Groen (1971) trad in januari 1993 in dienst bij de toen nog hervormde gemeente Den Haag. De organist was destijds verbonden aan de Julianakerk. Bij de herstructurering in 1997 werd deze kerk gesloten. Het Vierdagorgel werd echter verplaatst naar de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort. Daarbij verhuisde ook de bespeler van het orgel mee. Zodoende is De Groen al 21 jaar verbonden aan deze wijkgemeente van bijzondere aard.

Kerkrentmeester Leendert Klokkenburg zette na de ochtenddienst op 14 januari de jubilaris in het zonnetje. Daarbij roemde hij De Groen voor zijn improvisatiewerk en het vaak passende naspel na de preek, waarmee hij de prediking „laat resoneren in de muziek en daarmee de gemeente de gelegenheid geeft het gesproken woord te laten bezinken.” Ook werd aangestipt dat het orgelspel, en zelfs het voetenwerk, met een speciale camera in beeld wordt gebracht, waardoor de kijkers thuis dankzij de internetdiensten goed zicht hebben op het orgelspel.

De kerkrentmeester eindigde zijn speech met de hoop dat, onder leiding van de jubilerende organist, de lofzang nog lang gaande gehouden mag worden in Den Haag.

De verraste De Groen reageerde hierop met een passend dankwoord door het spelen van zijn favoriete ”Dank sei dir Herr” van Händel.