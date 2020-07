Zelf kaas maken met de Fromaggio

Een soort broodbakmachine, maar dan voor kaas. Zo zou je de Fromaggio het beste kunnen omschrijven. De kaasmaker voor in de keuken neemt vrijwel al het werk uit handen en belooft alle soorten kaas die je maar kunt bedenken.

Kaasmaken is een hele klus. Dat weet iedereen die weleens is rondgeleid op een kaasboerderij en zeker wie het thuis heeft geprobeerd. Je moet schoon en netjes werken, de temperatuur goed in de gaten houden en ook nog eens veel geduld hebben. Zelfs dan is het nog maar de vraag of het eindresultaat dat is wat je je er bij had voorgesteld.

Wat dat betreft vult de door Glen Feder ontworpen kaasmaakmachine een gat in de markt. De Amerikaan woonde vijftien jaar in Parijs en kon bij zijn terugkeer maar niet wennen aan de Amerikaanse fabriekskaas. De pogingen die hij zelf waagde met een pannetje melk in de keuken waren geen succes. Het werd een bende en het resultaat kwam niet eens in de buurt bij wat hij in Frankrijk had geproefd.

Feder wilde zijn eigen camembert maken, met net zo veel peper als hij zelf het liefst had. Hij besefte al snel dat een apparaat daartoe veel beter in staat is als een mens. Kaasmaken mag dan iets zijn wat mensen niet zomaar in de vingers hebben, machines zijn er juist heel goed in. In wezen is het niets anders dan melk verzuren, de ontstane eiwitmassa scheiden van de wei en in een vorm persen. Wanneer de melk lang genoeg op de juiste temperatuur wordt gemengd en blootgesteld aan een bacteriecultuur die melksuiker in zuur omzet, kan er eigenlijk niets misgaan.

Samen met een team van ontwerpers ging Feder aan de slag gegaan om een handzaam apparaat te maken dat niet al te veel ruimte op het aanrecht inneemt en in vrije korte tijd maximaal een kilo kaas tegelijk produceert. Nadat de melk en de bacteriecultuur zijn toegevoegd, heb je er weinig omkijken meer naar. Het apparaat brengt de melk op de gewenste temperatuur en mengt, snijdt en perst zo vaak als nodig is.

Feder belooft eenvoudige kruidenkaasjes en mozzarella in 40 minuten, meer bewerkelijke soorten zoals parmezaanse kaas vragen een veelvoud hiervan, met een maximum van 48 uur. Je kunt ook je eigen yoghurt maken en zelfs tofoe. Eenmaal uit de machine kun je de kaas naar believen laten rusten, zodat hij belegen of oud wordt.

De Fromaggio blinkt uit in eenvoud. Aan het deksel zit een mixer vast die de kaas ook snijdt. Mede door zijn eenvoud is het schoonmaken een koud kunstje. Alle onderdelen kunnen in de vaatwasser.

De Fromaggio komt naar verwachting nog deze zomer op de markt en moet circa 450 euro gaan kosten. Dat is een fors bedrag, maar als hij net zo populair wordt als de broodbakmachine zal de prijs wel snel gaan zakken. Zakjes met gedroogde bacterieculturen –iedere kaas vraagt om zijn eigen cultuur– gaan voor een paar euro over de toonbank.

>>fromaggio.com