Zeespiegel stijgt sneller dan verwacht

De stijging van de zeespiegel wereldwijd is niet slechts een feit; het is iets waar beleidsmakers zich gerust zorgen over mogen maken. Steeg de zeespiegel in 1993 nog met gemiddeld 2,2 millimeter per jaar, in 2014 was dat al 3,3 millimeter.

Dat bleek uit een studie die dinsdag was gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. De wetenschappers suggereren dat de zeespiegelstijging alleen maar sneller zal gaan.

Als belangrijkste oorzaak hiervoor wijzen ze op het versnelde afsmelten van de ijskap op Groenland. Deze droeg in 1993 nog maar 5 procent bij aan de wereldwijde zeespiegelstijging, maar in 2014 was dat al 25 procent. Ook het vaker afbreken van ijsvlaktes van Antarctica droeg bij aan een de versnelde stijging van de zeespiegel.

Kustgebieden

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA kwam onlangs met recentere cijfers waaruit volgt dat de zeespiegel momenteel al met 3,4 millimeter per jaar stijgt.

„De versnelde zeespiegelstijging geeft te meer het belang aan om werk te maken van de aanpak van klimaatverandering. Ook moeten er plannen komen om kustgebieden aan te passen aan de stijgende zeespiegel”, zegt hoofdauteur Xianyao Chen van de Chinese Ocean University en het Qingdao National Laboratory of Marine Science and Technology.

De versnelde zeespiegelstijging heeft tot gevolg dat kustregio’s minder tijd over houden om zich hierop aan te passen.

Satellietwaarnemingen

De theoretische voorspellingen op basis van het afsmelten van de ijskappen en de andere factoren die bijdragen aan de zeespiegelstijging worden bevestigt door satellietwaarnemingen van de afgelopen 20 jaar.

„We zijn beland op het punt dat we behoorlijk zeker zijn van de metingen. We begrijpen hoe het komt dat de zeespiegel stijgt en welke factoren daaraan bijdragen”, zegt mede-auteur Christopher Harig, onderzoeker van de University of Arizona (VS).

Grondwater

Behalve het afsmelten van de ijskappen stijgt de zeespiegel ook door de uitzetting van het zeewater door de wereldwijde opwarming die inmiddels zo’n 0,85 graden Celsius bedraagt. Verder verliest het vasteland voordurend grondwater dat wordt opgepompt en via rivieren in zee verdwijnt.

„Zeespiegelstijging bestaat nu niet langer alleen op papier, maar is daadwerkelijk gemeten”, stelt Harig. „Met name kustgebieden kunnen maatregelen niet voortdurend meer voor zich uit schuiven.”