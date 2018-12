Wereldwijd sterke groei CO2-uitstoot

De uitstoot van CO2 bereikt dit jaar nieuwe recordwaarden. De verwachte stijging van meer dan 2 procent is te danken aan een stevige groei van het gebruik van vooral steenkool, maar ook olie en gas.

Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de University of East Anglia (UEA). De wetenschappers publiceerden hun onderzoek woensdag in de wetenschappelijke tijdschriften Nature, Earth System Science Data en Environmental Research Letters. De wetenschappers roepen de regeringsvertegenwoordigers van de deelnemende landen aan de VN-klimaattop in Katowice op om nog meer dan nu gebeurt het gebruik van fossiele brandstoffen te beteugelen.

Uit de nieuwe data blijkt dat de CO2-uitstoot dit jaar zal stijgen naar 37,1 miljard ton, een plus van 2,7 procent ten opzichte van de periode 2014-2016. Vorig jaar bedroeg de toename 1,6 procent.

De tien grootste CO2-producenten zijn op volgorde China, de VS, India, Rusland, Japan, Duitsland, Iran, Saoedi Arabië, Zuid-Korea en Canada. De EU als geheel staat op de derde plaats.

Onderzoeksleider Corinne le Quéré, directeur van het Tyndall Centre for Climate Change Research toont zich bezorgd. „Met deze jaarlijke toename in de CO2-uitstoot komt de piek nog niet in het zicht. Om de wereldwijde opwarming te beperken tot 1,5 graden, moeten de CO2-emissies worden gehalveerd in 2030 en netto nul worden omstreeks 2050. Van dat doel zijn we nu nog ver verwijderd. We zijn op weg naar 3 graden opwarming ten opzichte van 1990.”

Hoewel zon en wind veel meer energie leveren dan voorheen, stijgt de wereldwijde energievraag nog harder, constateert Glen Peters, onderzoeksdirecteur van het Cicero Center voor internationaal klimaatonderzoek in Oslo.

Uit het onderzoek blijkt ook dat negentien landen erin zijn geslaagd hun CO2-uitstoot te verlagen. Daaronder zijn onder meer de VS en een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland.