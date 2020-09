Warme nachten maken klimaat natter

Klimaatverandering warmt wereldwijd vooral de nachten steeds sneller op, met als gevolg een natter klimaat. In regio’s waar het overdag gemiddeld warmer wordt, lijden plant en dier vaker aan hittestress en uitdroging.

Klimaatwetenschappers van de Britse universiteit van Exeter onderzochten de opwarming wereldwijd van 1983 tot 2017. Ze publiceerden hun gegevens donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Global Change Biology.

Op sommige plekken in de wereld stijgt de gemiddelde temperatuur overdag sneller, in de meeste regio’s (54 procent) echter juist ’s nachts. De temperaturen stijgen er ’s nachts gemiddeld meer dan twee keer zo hard als overdag. In de onderzochte periode zijn de nachten gemiddeld 0,25 graad Celsius meer opgewarmd dan overdag.

Bewolking

Vooral de toegenomen bewolking speelt er een grote rol in: hoe meer bewolkt, hoe minder het overdag opwarmt. Maar ’s nachts houden de wolken de warmteuitstraling van de aarde juist tegen, zodat het dan warmer blijft. In andere regio’s gebeurt precies het omgekeerde: de bewolkingsgraad neemt af, waardoor het overdag meer opwarmt dan ’s nachts.

In het algemeen wordt het klimaat wereldwijd gemiddeld natter door de warmere nachten. Door de toegenomen bewolking in gebieden waar het ’s nachts warmer is, regent het meer en groeien gewassen minder snel, legt hoofdauteur Daniel Cox van de universiteit van Exeter uit.

Hittestress

„Omgekeerd wordt het elders door een grotere opwarming overdag juist droger”, verklaart Cox. Daardoor groeien gewassen in de drogere gebieden ook minder goed. „Bovendien worden ze kwetsbaarder voor hittestress en uitdroging.” Dieren die in droge gebieden overdag of juist in natte regio’s ’s nachts actief zijn, ondervinden hiervan de meeste nadelige gevolgen.