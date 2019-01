Vroeg de vrieskou in voor superbloedmaan

Als een grote rode bal zal de maan maandagochtend aan de westelijke horizon staan. Wie dat wil zien, zal vroeg de vrieskou in moeten. Maar dan zie je ook wat want er wordt helder weer verwacht.

De eclips begint rond 3.36 uur en duurt tot 8.50 uur. Het hoogtepunt van de maansverduistering zal zijn om 6.13 uur.

Hoe ontstaat een bloedmaan?

Tijdens een maansverduistering schuift de aarde tussen de zon en de maan. Tussen 5.41 en 6.44 uur, als de maan volledig is verduisterd, kan direct zonlicht de maan niet bereiken. Rood zonlicht dat langs de aarde scheert, wordt het sterkst afgebogen door de aardatmosfeer en valt nog wel op de maan. Dat rode licht kleurt de maan tijdens het hoogtepunt van de maansverduistering bloedrood.

Wanneer de verduistering begint en eindigt, zal de maan een blauwe rand hebben. De ozonlaag absorbeert dan een deel van het rode licht, waardoor het afgebogen zonlicht een blauwige gloed krijgt.

Hoe komt het dat de maan tijdens de verduistering extra groot lijkt?

Dat komt doordat de maan tijdens deze eclips dichter bij de aarde staat. Anders dan veel mensen denken draait de maan niet in een cirkelvormige, maar in een ovale baan rond de aarde. Daardoor varieert de afstand tussen maan en aarde tussen de ongeveer 357.000 en 406.000 kilometer.

Maandag is de afstand tussen de aarde en de maan weer klein, zo’n 357.638 kilometer van de aarde. Omdat het bovendien volle maan is, spreken deskundigen over een supermaan.

Hoe bijzonder is deze superbloedmaan?

In Nederland is een gedeeltelijke maansverduistering geen zeldzaamheid, elk half jaar heeft er wel een plaats. Maar een volledige eclips is al wat zeldzamer. Laat staan een superbloedmaan.

De volgende totale maansverduistering in Nederland en België heeft plaats op 7 september 2025. Minder indrukwekkende, gedeeltelijke maansverduisteringen zijn er op 16 juli 2019, op 28 oktober 2023 en op 18 september 2024.

In de VS heet deze superbloedmaan overigens een ”superbloodwolfmaan”. Dat komt omdat de eerste volle maan in het jaar vroeger ”wolfmaan” werd genoemd. Het gaat dus om een combinatie van supermaan, bloedmaan en wolfmaan.

Is een bloedmaan eng?

Welnee, het is een gewoon natuurlijk verschijnsel. Sommige christelijke sekten brengen bloedmanen in verband met opzienbarende gebeurtenissen in Israël of met Christus’ wederkomst. Maar dat is bijgeloof. Allerlei voorspellingen rond Israël zijn bijvoorbeeld niet uitgekomen.

Het vaak aangehaalde Bijbelgedeelte uit Joël 2:31 –„En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt”– gaat over de dag van de wederkomst, een eenmalige en buitengewone gebeurtenis, die zich niet laat voorspellen zoals deze maansverduistering.