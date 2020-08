Volkswagen Golf geen vanzelfsprekendheid meer

Precies 46 jaar na de eerste zet Volkswagen de achtste verschijningsvorm van de Golf in de showroom. Overduidelijk een evolutie van zijn voorganger, waarvan, op details na, de volledige bodemgroep is overgenomen.

Een nieuwe Golf is sinds jaar en dag Europees marktleider bij de autoverkopen. Tegenwoordig moet het model om die positie vechten. De vormgeving oogt vertrouwd, is geen uitschieter qua design, want dat wil de Golfaanhanger niet. Op dit moment is er alleen een vijfdeurs. Qua grootte is de nieuwe oplage vrijwel gelijk aan zijn voorganger.

In het interieur valt op dat de elektronica het steeds verder overneemt. Het instrumentarium is volledig digitaal uitgevoerd en vormt optisch één geheel met de knoppen links en het multimediascherm rechts. Dat scherm werkt overigens naast aanraking ook met gebaren. Helaas laat Volkswagen hier steken vallen: het werkt nauwelijks tot niet. Ondanks dat veel functies op het centrale scherm te vinden zijn, zitten er de nodige knoppen in de auto. Met name op het stuur en dat vraagt enig uitzoekwerk. De pook van in dit geval de DSG-automaat is tot minuscule proporties gereduceerd. Een teken dat de mechanische verbinding met de versnellingsbak tot het verleden behoort.

Even los van de GTI-versie is de eTSI motor op dit moment de krachtigste. De bekende 1,5 liter viercilinder met cilinderuitschakeling. Deze levert 150 pk en is gekoppeld aan een elektromotor die de functie van startmotor en generator op zich neemt. Bij remmen en gas los wordt energie teruggewonnen die weer kan worden gebruikt om de motor te starten of bij lage toeren net wat extra kracht te geven.

De Golf is nooit de goedkoopste auto in het segment geweest. De vanafprijs met de 1 liter driecilinder ligt op een acceptabel niveau, de eTSI in combinatie met een rijke uitrusting klimt naar een fors hoger niveau.

Volkswagen Golf eTSI

Energielabel

B

Topsnelheid

224 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 8,5 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 18,2 km

CO2-uitstoot (WLTP)

133 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1500 kg

Prijs vanaf/geteste versie

25.120/36.937 euro

Conclusie

+ Prestaties. Door de soepele, krachtige motor en fijn schakelende DSG-versnellingsbak presteert de Golf uitstekend.

+ Rijgedrag. Het onderstel biedt een goede mix van dynamiek en comfort. Wegoneffenheden worden efficiënt opgenomen. De besturing is voldoende direct.

+ Verbruik. Een gemiddeld praktijkverbruik van 1 op 18,2 is uitstekend. De starter/generator heeft hier beslist een gunstige invloed op.

- Ruimte. De nieuwe Golf is niet uitzonderlijk ruim. Volwassenen kunnen goed achterin zitten, maar met name de beenruimte is niet overvloedig.