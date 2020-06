Vliegend tankstation A330 MRTT tikkeltje vertraagd

Een mijlpaal. De Koninklijke Luchtmacht krijgt de beschikking over nieuwe vliegende tankstations. Met gepantserde cockpit. De aankomst –met vertraging– is sober.

De speciale Airbus is niet de eerste de beste. De A330 MRTT kan met 111.000 liter kerosine aan boord vliegtuigen bijtanken in de lucht. F-16’s en F-35’s, maar ook Eurofighters en Mirages. En AWACS-radarvliegtuigen als het moet. Maar de A330 MRTT kan met 267 stoelen aan boord ook troepen transporteren. Of gewonden evacueren.

Een compleet Nederlandse bemanning heeft de eerste A330 MRTT dinsdag vanuit Spanje overgevlogen naar Nederland. Het nieuwe toestel (registratie: T-055) voor Multi Role Tanker Transport (MRTT) zette zijn wielen aan de grond op vliegbasis Eindhoven.

„Een unicum”, zegt kolonel Jurgen van der Biezen, commandant van de MRTT-eenheid. „Zo’n Nederlandse crew komt nooit meer voor. Vanaf nu vliegen we met een multinationale bemanning. Altijd.” De militaire A330 telt twee vliegers, plus één reserve. „Voor als er eentje verkouden wordt.”

Eentje extra

Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Noorwegen hebben samen voor een slordige 2 miljard euro acht vliegende tankstations gekocht. De NAVO stationeert er vijf in Eindhoven, drie in Keulen. De laatste van de acht treedt aan in 2024. Kolonel Van der Biezen heeft „goede hoop” binnenkort een extra, negende toestel te kunnen verwelkomen.

Het grijze vliegtuig –gebouwd als passagierstoestel in Frankrijk, omgebouwd tot militaire kist in Spanje– vervangt in Nederland de stokoude KDC-10-tanktoestellen. „De nieuwe vliegt fantastisch”, zegt kolonel Van der Biezen, zelf opgeleid op de A330 MRTT. „Een generatieverschil van veertig jaar.”

De Airbus landt met bijna twee maanden vertraging op vliegbasis Eindhoven. „Covid overviel ons”, zegt commandant Van der Biezen spijtig. Airbus lag stil, de opleiding ook. „Heel vervelend.” Spanje weigerde bovendien de vliegers toe te laten om het toestel in ontvangst te nemen.

De planning voor het vliegende tankstation is strak. De A330 MRTT maakt op 13 juli zijn eerste oefenvlucht, na de opleiding van onderhoudspersoneel. Begin september volgt de eerste operationele tank- en transportvlucht. Na de zomer 2021 moet het toestel paraat staan voor missies.

Roet in het eten

De aankomst van de T-055 op Eindhoven is sobertjes. Zonder publiek. Noodgedwongen. Corona gooit roet in het eten van een groots opgezet promofestijn met pers en politiek. „We drinken nu maar samen een biertje.”