Vliegdekschip verandert strijd op land en zee

Een doel aanvallen dat buiten het bereik van vliegtuigen lag. Of een schip aanvallen dat buiten het bereik van kanonnen voer. Het leek onmogelijk. Maar vliegdekschepen brachten de oplossing. Al in 1910 werd er in Amerika een vliegtuig vanaf een schip gelanceerd. Landen kon nog niet. Toestellen moesten op het water neerkomen en werden daarna opgepikt met een hijskraan van het schip.

In 1911 lukte het een Amerikaan om op een stilliggend schip neer te komen. Het zou nog tot 1917 duren voordat de Engelsman Edward Dunning op een varend schip kon landen. In 1918 volgde de eerste aanval vanaf een vliegdekschip. Zeven Engelse toestellen vielen een vliegbasis aan in het Duitse Tonder, dat tegenwoordig in Denemarken ligt. De basis en twee zeppelins raakten beschadigd.

In de Tweede Wereldoorlog speelden vliegdekschepen een grote rol. Vooral bij de strijd in de Grote Oceaan werden ze ingezet. De luchtaanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op 7 december 1941 werd uitgevoerd vanaf Japanse vliegdekschepen. En bij de belangrijke Slag bij Midway, midden in de Grote Oceaan, in 1942 naderden de Amerikaanse en de Japanse schepen elkaar niet, maar werd de strijd in Amerikaans voordeel beslist dankzij toestellen die opstegen van vliegdekschepen.