Virtual Visor van Bosch maakt autorijden veiliger

In de autowereld buitelen de nieuwste snufjes over elkaar heen, maar de zonneklep bleef bijna een eeuw ongemoeid. Dat wil niet zeggen dat daar niets aan te verbeteren valt, vinden ze bij elektronicagigant Bosch.

Het gros van de bestuurders klapt gedachteloos de zonneklep omlaag als de laagstaande zon voor ongemak zorgt. Voor Ryan Todd, een Amerikaanse accountmanager bij Bosch, bleef het daar niet bij. „Ik rijd elke ochtend een halfuur richting het oosten naar kantoor en in de avond weer terug. En altijd maar die laagstaande zon in mijn gezicht.”

Op een ochtend in 2016 krijgt hij een eurekamoment. „Ik oriënteerde me op de aanschaf van een nieuwe tv en realiseerde me dat een lcd-scherm, dat licht naar believen doorlaat of blokkeert, wellicht perspectief bood.”

Todd zit als werknemer van technologiereus Bosch dicht bij het vuur en draait mee in een team van ontwerpers dat met zijn idee aan de slag gaat. Eerder deze maand werd de Virtual Visor gepresenteerd op ’s werelds grootste technologiebeurs CES in Las Vegas. Het leverde het ontwerp meteen de titel Best of Innovation in CES 2020 Innovation Awards op.

Bevreemdend

Het is op zijn minst bevreemdend dat de zonneklep zo lang het onderschoven kindje is gebleven. Er kwamen gordels en airbags, navigatiesystemen, parkeersensoren en camera’s die het omringende verkeer in de gaten houden én de bestuurder daarop wijzen. Maar de zonneklep bleef in zijn 95-jarige geschiedenis altijd dezelfde.

Wellicht komt dat doordat het eenvoudige klepje soms wekenlang niet wordt gebruikt en dus niet zo belangrijk zou zijn. Maar dat is schijn, want iedere ervaren automobilist zal zich momenten kunnen herinneren waarop de verblindende zon verder rijden vrijwel onmogelijk maakte. Uit onderzoek van Donald Redelmeier, hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Toronto, blijkt dat de kans op een levensbedreigend ongeval bij laagstaande zon 16 procent groter is dan midden op de dag.

Gezichtsherkenning

De Virtual Visor bestaat uit een lichtdoorlatend lcd-scherm dat is opgedeeld in een honingraatstructuur. Een camera met gezichtsherkenning registreert of de zon bij de bestuurder in de ogen schijnt. Op basis van die gegevens wordt alleen dat deel dat nodig is ondoorlatend voor licht.

De afkorting lcd staat voor liquid crystal display, een techniek waarmee inmiddels een halve eeuw ervaring is. Het beeldscherm bestaat uit twee glasplaten met polarisatiefilter, met daartussen een laagje vloeibare kristallen. Onder invloed van een elektrisch stroompje veranderen deze kristallen van positie en wordt het scherm meer of minder lichtdoorlatend. Lcd-schermen gebruiken weinig energie.

Het transparante lcd-scherm hoeft niet veel te kosten, verwacht Bosch. Op dit moment zoekt het bedrijf samen met een aantal autofabrikanten naar mogelijkheden het product op de markt te brengen.