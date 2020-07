Uitvinding dempt herrie in huis

Last van buren die ’s zomers in de achtertuin de radio aanzetten? Ergernis van blaffende honden in de buurt of van de herrie van de straat? Uitvinders in Singapore hebben de remedie bedacht: een apparaat dat de geluiden neutraliseert, net zoals een hoofdtelefoon met noise-canceling dat doet.

De wetenschappers van de Nanyang Technological University in Singapore publiceerden hun vinding afgelopen week in Scientific Reports, een open source tijdschrift van vakblad Nature. Het apparaat vermindert geluidshinder met 10 decibel, een halvering van de geluidssterkte in huis. Zelfs wanneer de ramen open staan.

Het systeem bestaat uit een geluidssensor aan de buitenkant van het huis en 24 miniluidsprekers in huis, verstopt in het kozijn. Wanneer de sensor buiten geluid detecteert, zenden de luidsprekers antigeluid uit met dezelfde frequentie als het gedetecteerde geluid. De geluidsgolven zijn echter omgekeerd. Daardoor botsen de pieken van de geluidsgolf op de dalen van het antigeluid en andersom. Het effect is dat het herrie van buiten grotendeels uitdooft, alsof iemand een raam sluit.

Veel lawaai

„Ik groeide op in Singapore”, vertelt hoofdonderzoeker Bhan Lam zaterdag in een interview met New York Times. „Een kleine stad met veel lawaai. Dat motiveerde me om daar een oplossing voor te vinden.”

De wetenschappers hebben het zogeheten active noise control (ANC)-systeem getest door eenvoudig te traceren geluiden van wegverkeer, treinen en overkomende vliegtuigen af te spelen met een luidspreker. Microfoons detecteerden een geluidsvermindering tot 10 decibel. „Als je in een kamer zit, ervaar je hetzelfde als wanneer je een hoofdtelefoon met noise-canceling opzet”, licht Lam toe.

Het systeem werkt ook in omgevingen met diffuus omgevingsgeluid, zoals in een auto. Maar daar is het minder effectief, omdat de geluidsbronnen zich overal om de inzittenden heen bevinden: brommende motor, windgeruis, rollende banden en passerend verkeer. In de praktijk vermindert het systeem het geluid dan effectief in een zone van enkele centimeters rond de luidspreker.

Buurtfeest

Luid menselijk stemgeluid valt niet binnen de range van 300 tot 1100 hertz waarin het systeem werkt. Het geluid van buurtfeesten wordt daardoor niet optimaal gedempt; evenals sporadisch geluid, zoals dat van vuurwerk, claxons of glas dat kapot klettert in een glasbak. Maar de uitvinders zijn wel bezig om voor elkaar te krijgen dat het systeem die ook neutraliseert.

De enige klacht die Lam over zijn ANC-systeem heeft gehad, is dat mensen de 24 luidsprekertjes voor het raam lelijk vinden staan. De geluidsreductie werkt kennelijk wel.