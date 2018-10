„Topgeheim toestel opmaat voor Amerikaanse ruimteleger”

Het geheimzinnige ruimtevliegtuig X-37B is alweer meer dan 400 dagen bezig met missie OTV-5. Wat het toestel uitspookt in de ruimte is topgeheim. Maar soms sijpelt er wat naar buiten.

De vijfde missie startte op 7 september 2017 op de top van een herbruikbare SpaceX-raket uit het arsenaal van Teslabaas Elon Musk.

Van de X-37B bestaan twee toestellen. Officieel zijn beide ruimtevliegtuigen bedoeld als onbemand testplatform voor de Amerikaanse luchtmacht om experimentele technologieën te demonstreren, en nieuwe sensoren en technologieën te testen.

Het onbemande toestel dat de vijfde missie vliegt, is volgens de officiële papieren bezig voor onderzoek naar de hitte-uitstraling van de draaibare uitlaatpijpen en hoe hard ze door de hitte achteruitgaan.

Spionagesatelliet

Wat doet het robotvliegtuig er nog meer? De officials van fabrikant Boeing Phantom Works en van de USAF houden de kaken stijf op elkaar. Het ligt voor de hand dat de Amerikanen er geavanceerde militaire apparatuur mee testen. Deze keer is er een aantal kleine satellieten mee de ruimte in gegaan. Spionagesatellieten zijn klein, dus de conclusie ligt voor de hand dat de X-37B nieuwe spionagesatellieten in een baan rond de aarde heeft gebracht. Ook veronderstellen waarnemers dat het toestel gegevens van satellieten van andere mogendheden verzamelt.

Saillant detail is dat president Trump op 13 augustus zijn handtekening heeft gezet onder een plan voor een ruimteleger. Het lijkt erop dat het X-37B-programma daar voorbereidingen voor treft, hoewel het Pentagon dat ten stelligste ontkent. Maar Joan Johnson-Freese, hoogleraar nationale veiligheid aan het Naval War College in Newport (VS), denkt er het zijne van. „Het ruimteleger is al in de maak.”

Ferme taal

De wapenwedloop in de ruimte is daarmee in een nieuwe fase beland. De VS, Rusland en China beschikten al over microgolfwapens die satellietsignalen kunnen verstoren en over raketten om kunstmanen te vernietigen. China werkt inmiddels ook aan een onbemand ruimtevaartuig dat rond 2030 zijn eerste vlucht zal maken. Overheidsbedrijf China Aerospace and Industry Corporation maakt het zich niet al te moeilijk: onder een vleugel van een Chinese bommenwerper is een exacte kopie gespot van de X-37B. De Russen houden het vooralsnog bij ferme taal.