Timmerwerk met ijzersterke spijkers van hout

Janneke van Reenen-Hak

Spijkers en schroeven zijn prachtige middelen om twee stukken hout aan elkaar te bevestigen. Maar mooi kan zo’n ontsierende metalen kop niet worden genoemd. Zelfs een verflaag kan hem nooit helemaal verbergen.

De houten spijkers die de Oostenrijkse Beck Fastener Group onder de naam LignoLoc op de markt brengt, kennen dat nadeel niet. Ze hebben helemaal geen kop. Sterker, die kunnen ze missen als kiespijn, want een gewone hamer is niet geschikt om de houten spijker in het hout te drijven. Dat gaat veel te langzaam; snelheid is onmisbaar om met de houten spijker twee stukken hout aan elkaar te bevestigen.

Hitte

Met 130 kilometer per uur drijft de bijbehorende pneumatische hamer de nagel in het hout. Dat heeft als bijverschijnsel dat er een flink wat wrijvingswarmte vrijkomt. Die hitte laat de lignine in het hout een chemische reactie aangaan met de impregneerlaag van de houten nagel. Deze verlijmt zich daardoor als het ware met het hout waar hij in terechtkomt.

Beck bracht afgelopen week zijn revolutionaire uitvinding tijdens Bau 2019 –een gerenommeerde bouwbeurs in München– breed onder de aandacht. Dat is wel nodig ook, want het wil nog niet zo vlotten met de verkoop van dit revolutionaire product. Ondanks dat het bedrijf prijs na prijs in de wacht sleept en zijn vinding wereldwijd heeft gepatenteerd.

Roest

Redenen om over te stappen op houten spijkers zijn er volgens bedenker Stefan Siemers genoeg. Voorboren zoals bij een deuvel is niet nodig, de verbinding is minstens zo sterk als bij een metalen spijker en roest is verleden tijd. Doordat een metalen kop ontbreekt, kan de houtverbinding daarna probleemloos worden geschuurd en onzichtbaar worden weggewerkt.

Ook het milieu pikt een graantje mee. De productie van één LignoLoc kost maar een kwart van de hoeveelheid energie die nodig is om een metalen spijker te maken. Daarnaast is hout hernieuwbaar materiaal.

Hardhout

De eerste houten spijkers waar Siemers een paar jaar geleden mee experimenteerde, bestonden uit tropisch hardhout. Ze voldeden prima, maar desondanks ging hij naarstig op zoek naar minder milieubelastend materiaal. Hij kwam uit bij onder hoge druk verdicht beukenhout. Het resultaat is zo sterk en slijtvast dat het ook zonder problemen buiten kan worden gebruikt. Het geïmpregneerde en verdichte beukenhout rot niet. Zelfs uitzetten en krimpen onder invloed van vocht is niet aan de orde. Desondanks zoekt de firma Beck in eerste instantie klandizie bij meubelmakers en in de vloeren- en wandenbranche.

De LignoLoc is leverbaar in verschillende dikten en lengten tot 9 centimeter. De houten spijkers worden geleverd op grote rollen die alleen passen in een door Beck geleverd pneumatisch pistool.