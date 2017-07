„Temperatuur op aarde stijgt tot 250 graden”

De temperatuur op aarde zal in de toekomst stijgen tot zo’n 250 graden Celsius, net als op de planeet Venus, meent Stephen Hawking. Trump krijgt de schuld. „Hij gaf de planeet wellicht de genadeklap.”

De Britse kosmoloog reageerde in een interview met BBC afgelopen zondag op de verwerping van het klimaatverdrag van Parijs door de Amerikaanse regering.

„Klimaatverandering is een van de grootste gevaren voor de aarde die we onder ogen moeten zien. We bevinden ons dicht bij het punt waarop de klimaatverandering onomkeerbaar wordt. Door het bewijs voor klimaatverandering te verwerpen, en uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, veroorzaakt Trump vermijdbare milieuschade voor onze mooie planeet, en brengt hij de natuurlijke wereld in groot gevaar.”

Onomkeerbaar

Hawking erkent dat er nog gaten zijn in de kennis van het klimaat. „Maar het VN-klimaatpanel IPCC wijst er ook nadrukkelijk op dat er een omslagpunt bereikt zal worden waarop de klimaatverandering onomkeerbaar zal blijken.”

Eerder gaf hij al aan dat de mensheid de aarde moet verlaten om andere planeten te koloniseren „voor het te laat is.”

Radicaal

Het lijkt erop dat Hawking de laatste tijd behoorlijk radicaler wordt in zijn uitingen. Desgevraagd reageert Reinier van den Berg, meteoroloog van MeteoGroup in Wageningen een stuk genuanceerder: „Ik heb geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor een gedachte als die van Hawking. Het lijkt mij eigenlijk zo goed als uitgesloten dat we op weg zijn naar een opwarming zoals hij omschrijft. Dat het in de extreemste scenario’s in de loop van deze eeuw 3 tot mogelijk 6 graden opwarmt, dat kan; veel verder dan dit ga ik dus niet.”