Tarantulanevel stelt astronomen voor verrassing.

Intensieve bestudering van de Tarantulanevel, waarin veel stervorming plaatsvindt, heeft astronomen een verrassing bezorgd. De nevel bevindt zich in de Grote Magelhaense Wolk, een naburig sterrenstelsel.

Op veel plaatsen in het heelal volgt de massa van sterren een vast patroon; er zijn een heleboel sterren die ongeveer vijftien keer de massa van de zon hebben. Vanaf dat punt neemt het aantal zwaardere sterren exponentieel af.

De Tarantulanevel bleek 32 procent meer zware sterren te bevatten dan de astronomen volgens dit principe hadden voorspeld, meldde New Scientist afgelopen maand op basis van een publicatie in het vakblad Science. Zware sterren definieerden de onderzoekers als sterren met meer dan dertig keer de massa van de zon. Eerder was er één ander afwijkend gebied gevonden: het Archescluster in de Melkweg.

Zware sterren hebben zware bijproducten, zoals supernova’s, zwarte gaten en straling van hoge energie. De astronomen denken nu dat het heelal 1,7 keer zo veel supernova’s en 2,8 keer zo veel zwarte gaten bevat als ze eerder inschatten en er zou 3,7 keer zo veel ioniserende straling vrijkomen.

Als die cijfers kloppen, ziet het heelal er heel anders uit dan sterrenkundigen tot nu toe aannamen, aldus New Scientist.