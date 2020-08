Studie: Icatibant helpt bij gebrek aan zuurstof

Coronapatiënten met een ernstig zuurstofgebrek lijken baat te hebben bij een bestaand medicijn met de naam icatibant.

Het Radboudumc in Nijmegen meldde dinsdag veelbelovende eerste resultaten met het middel, op basis van een kleine proef met tien patiënten. Een patiënt die op de intensive care lag, kon die 24 uur na de behandeling verlaten en was een week daarna thuis. De overige proefpersonen werden op de afdeling interne geneeskunde verpleegd. Acht van de negen hadden na 24 uur minder toegediende zuurstof nodig, de negende na 38 uur.

Met de inzichten die de onderzoekers uit Nijmegen hebben verkregen, gaan tien Nederlandse ziekenhuizen een ander bestaand medicijn uitproberen dat in hetzelfde spectrum werkzaam is, maar vermoedelijk langer werkt – en daarmee effectiever is. Dit middel, lanadelumab, „remt de activatie van het hele systeem dat de lekkage van de bloedvaten veroorzaakt”, legt internist Frank van de Veerdonk uit.

Moedermelk

Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC ontdekten onlangs dat moedermelk van vrouwen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt, antistoffen tegen het virus bevat. Zij gaan nu kijken of de melk bruikbaar is om coronabesmettingen te voorkomen, bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen, tijdens een eventuele tweede golf.

Het Emma Kinderziekenhuis begint met een campagne om duizend vrouwen te werven die moedermelk willen doneren. Aan deze vrouwen wordt gevraagd om 100 milliliter te kolven.