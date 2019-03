Sterfte aan hartziekte hoger door frisdrank

Het drinken van een of twee glazen suikerhoudende fris- en energiedrankjes of vruchtensappen per dag vergroot het risico op vroegtijdige sterfte met 14 procent; twee of meer glazen per dag met 21 procent. De kans op een vroegtijdige dood door een hartaandoening steeg in het laatste geval zelfs met 31 procent.

Dat blijkt uit twee Amerikaanse studies onder 37.000 medisch-specialisten, tandartsen en ruim 80.000 verpleegsters, maandag gepubliceerd in het blad Circulation.

„Dit vormt verder bewijs dat suikerhoudende dranken beter kunnen worden vervangen door andere dranken, liefst water”, aldus onderzoeker Vasanti Malik van de Harvard University in Boston. Er was nog weinig onderzoek gedaan naar verband tussen frisdrankconsumptie en sterfte. Wel werd eerder zo’n connectie aangetoond met overgewicht en diabetes. De lever zet overtollige suikers om in vet. Dat kan zich vastzetten rond organen.