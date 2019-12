Slim hacken met laser is de toekomst

Jonge jongens met capuchontruien, bleke gezichten vanwege vitamine D-gebrek en vierkante ogen: ze vormen het stereotype van de hacker die in het diepste geheim probeert binnen te dringen in computersystemen. Dat imago kantelt, al was het alleen maar omdat hacken tegenwoordig niet meer per se om computers draait. Japanse onderzoekers kunnen zelfs via laserstralen communiceren met slimme speakers.

Hacken is bijna zo oud als de computer. De term verwijst naar het vinden van toepassingen die niet door de maker werden bedoeld. Hij ontstond een halve eeuw geleden aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), waar studenten met een passie voor treinen elke nieuwe verbinding of verbetering in de dienstregeling een ”hack” noemden. Maar toen de eerste computers aan het MIT werden geïntroduceerd, stonden de ”treinhackers” vooraan in de rij. Uit onvrede met de grote ponskaarten die voor het computergebruik nodig waren, gingen ze op zoek naar manieren om efficiënter te computeren. Daarmee waren de eerste computerhacks een feit.

Hoe onschuldig die eerste hacks ook waren, de technieken openden al snel perspectieven voor kwaadwillenden. In de jaren 70 vond ”Captain Crunch” een manier om gratis telefoongesprekken te voeren. Cybersecurity stond toen nog in de kinderschoenen.

In het daaropvolgende decennium richtten hackgroepen én individuen hun pijlen op computers van instanties om kennis, gegevens en geld buit te maken. Het leidde tot een kat-en-muisspel tussen bedrijven en hackers: door hackers een stap voor te zijn, konden hardware- en softwareleveranciers hun klanten beschermen. Hackers konden op hun beurtgoud geld verdienen door in te breken en geheime gegevens buit te maken.

Nieuwe generaties hackers leggen nobeler motieven aan de dag. Al dan niet in opdracht van bedrijven proberen ze achterdeurtjes naar systemen te vinden. Elk nieuw beveiligingslek levert geld op van opdrachtgevers die hun systemen veiliger willen maken. Sommige van deze ethische hackers verdienen er een vorstelijk salaris mee.

Toch noodzaken nieuwe ontwikkelingen hackers én bedrijven hun bakens te verzetten. De wildgroei aan slimme apparaten levert namelijk nieuwe problemen op. Onderzoeker Takeshi Sugawara ontdekte onlangs dat licht van een krachtige laserstraal op de microfoon van zijn iPad werd omgezet in geluid. Door de intensiteit van de laser te laten fluctueren, kon hij een toon creëren. Uiteindelijk slaagde Sugawara erin om met zijn foto-akoestische laserstraal apparaten op tientallen meters afstand te bedienen.

In potentie kunnen er met laser ongemerkt onlineaankopen worden gedaan, deuren worden geopend en kan er muziek worden afgespeeld via slimme luidsprekers. De potentiële risico’s voor gebruikers zijn enorm. Een slimme hacker is slimme beveiliging nog steeds een stapje voor.