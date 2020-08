Seat Leon, sterke concurrent van de Golf

Binnen het Volkswagenconcern maken veel modellen gebruik van dezelfde basis. Is er nieuws bij de een, dan volgt de ander snel. Een passend voorbeeld is de nieuwe Seat Leon, die vrijwel tegelijk met de nieuwe Golf is verschenen.

Deze Leon 1.5 eTSI is technisch volledig identiek aan zijn Duitse broer. Dat betekent dus dezelfde 150 pk sterke benzinemotor met een koppel van 250 Nm over een breed toerenbereik van 1500 tot 3500 tr/min. Net als bij de Volkswagen wordt deze motor uitsluitend gekoppeld aan een 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling.

De basis van de Golf en de Leon mag dan gelijk zijn, toch heeft de Spaanse telg een langere wielbasis, pakt de leidersrol qua lengte en is ook iets breder. De grotere spoorbreedte benadrukt nog eens extra de sportieve inslag van de Leon. In de prestaties is dat niet direct terug te vinden. Het gemiddelde praktijkverbruik komt met 1 op 17,2 een stukje hoger uit, maar is voor een auto in dit segment nog steeds prettig bescheiden.

Interieur van de Seat Leon 1.5 eTSI. beeld Tony Vos

De langere wielbasis heeft een positieve invloed op de beenruimte voor de achterpassagiers. Een duidelijk pluspunt voor de Leon. Dat de Seat 1 centimeter in hoogte moet missen, is bij de zitpositie van de achterpassagiers niet echt merkbaar.

Uitgaande van dezelfde basis zijn zaken als ventilatieroosters en bedieningselementen in beide auto’s blindelings op dezelfde plaatsen te vinden. Dat betekent ook hier veel knoppen op het stuur en een centraal scherm met volop functies. De vormgeving van het dashboard is volledig specifiek. Het geheel oogt vlotter, sportiever en origineler dan bij de Golf. Een verlichte strip loopt vanaf de portieren volledig rond en zorgt voor een kleurrijk accent. Die strakke vormgeving is ook aan de buitenkant te vinden. De prijzen beginnen bij 23.889 euro, de eTSI kost 33.900 euro. Dat maakt de Leon structureel goedkoper dan de Golf.