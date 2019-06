Russische wetenschapper „gek genoeg” om wensbaby te maken

De Russische wetenschapper Denis Rebrikov is van plan het experiment van de Chinese geneticus Jiankui He te herhalen, wellicht nog dit jaar. Ook hij wil hiv-resistente baby’s maken. „Ik denk dat ik gek genoeg ben om het te gaan doen.”

Rebrikov beseft dat hij de geschiedenis kan ingaan als een tweede Jiankui He. Die werd door zijn universiteit ontslagen nadat hij bekend maakte dat de genetisch aangepaste tweeling Nana en Lulu was geboren.

Het interesseert de Rus niet dat hij in strijd met de wetenschappelijke consensus handelt, liet hij maandag weten in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het gros van de wetenschappers is van mening dat dergelijke experimenten moeten worden verboden tot er een internationaal ethisch kader is vastgesteld. Alta Charo, bio-ethicus aan de University of Wisconsin, noemt de plannen van Rebrikov „onverantwoord.”

De Russische wet op genetische manipulatie is vaag over toepassing van de techniek op mensen, maar die wordt de komende negen maanden aangepast. Rebrikov is van plan intussen gewoon door te gaan met de voorbereidingen voor zijn experiment. Om strafrechtelijke vervolging te voorkomen, voert hij gesprekken met overheidsinstanties om een vergunning te krijgen voor zijn proeven. „Dat kan binnen een maand rond zijn”, verwacht de Rus.

Konstantin Severinov, moleculair bioloog van het Skolkovo Instituut voor wetenschap en techniek bij Moskou gelooft daar niets van. Toestemming krijgen voor genetische manipulatie aan mensen is buitengewoon moeilijk. Niet in de laatste plaats door de opstelling van de Russisch-Orthodoxe Kerk, die een verklaard tegenstander is van genetische manipulatie.

Rebrikov laat weten dat hij al een overeenkomst heeft gesloten met een hiv-centrum in Moskou. Daar zouden de vrouwen vandaan moeten komen die hij nodig heeft voor zijn experiment.