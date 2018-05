Robot zet IKEA-stoel in twintig minuten in elkaar

Mensen die een hekel hebben aan het sleutelen aan de meubeltjes van IKEA kunnen opgelucht ademhalen. Wetenschappers van de Nanyang Technological University in Singapore hebben een robot ontwikkeld die zelfstandig een IKEA-stoel in elkaar kan zetten. Het is de bedoeling dat de robot op termijn alleen nog maar een foto van een product hoeft te zien om dit vervolgens te kunnen assembleren.

Het onderzoek werd in april gepubliceerd in het tijdschrift Science Robotics. Assistent-professor Pham Quang Cuong ontwierp de robot samen met zijn team. De robot is uitgerust met eigen ogen en handen: een 3D-camera, sensoren en twee robotarmen met grijpers waarmee voorwerpen kunnen worden opgepakt.

Video

De robot had in totaal zo’n twintig minuten nodig om de stoel te monteren. Het in elkaar zetten kostte slechts 8 minuten en 55 seconden. Daarnaast gebruikte de robot ruim elf minuten om de bewegingen in te plannen en de onderdelen te lokaliseren.

Cuong gaat aan de slag om de robot verder te verfijnen. „We willen meer kunstmatige intelligentie integreren om de robot nog zelfstandiger te maken, zodat hij het monteren kan leren via een menselijke demonstratie, het lezen van een handleiding of door het zien van een foto van het gemonteerde product.”