Ritalin beïnvloedt hersenontwikkeling

Ritalin, een veelgebruikt middel bij attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), blijkt de ontwikkeling van de witte stof in de hersenen van kinderen te beïnvloeden.

Dat blijkt uit een studie van het Amsterdam UMC, locatie AMC, waarvan de resultaten deze dinsdag zijn gepubliceerd in het tijdschrift Radiology. Bij volwassenen werd dit effect niet gevonden.

Methylfenidaat, verkocht onder de merknamen Ritalin en Concerta, wordt vaak voorgeschreven bij ADHD en is effectief bij ongeveer 80 procent van de patiënten. Tot nu toe was weinig bekend over de effecten van het middel op de ontwikkeling van het brein.

Nu komt naar voren dat het zorgt voor een toename in witte stof, de uitlopers van de zenuwcellen die belangrijk zijn voor het leervermogen, de motoriek en de communicatie tussen hersendelen.

„Onduidelijk is of dit effect gunstig of ongunstig is”, verklaart projectleider prof. Liesbeth Reneman. „Wel is helder dat Ritalin dingen in het brein verandert. Hoe we dit precies moeten duiden, is stof voor vervolgonderzoek.”

Haar advies is om het middel alleen te gebruiken als dat echt nodig is. „Dus alleen door kinderen die ADHD hebben en daar veel last van ondervinden.”

Aan de studie namen vijftig jongens en 49 volwassen mannen deel die gediagnosticeerd waren met ADHD maar nog geen medicatie gebruikten. De deelnemers ontvingen Ritalin of een placebo, gedurende 16 weken. Voor en na de interventie werd de witte stof van hun hersenen bepaald met behulp van een MRI-scan.