Regio Schiphol zet intelligent verkeerslicht in

Zes kruispunten in de buurt van Schiphol beschikken sinds kort over slimme stoplichten. De intelligente verkeerlichten kunnen weggebruikers herkennen en bijvoorbeeld vrachtverkeer of groepen fietsers voorrang geven. Doel is de doorstroming te verbeteren. Snel en slim.

De eerste zes kruispunten op de N205 in Noord-Holland zijn opgetuigd met zogenaamde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze slimme stoplichten kunnen anticiperen op de actuele verkeersdrukte.

De provincie Flevoland en verschillende gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) starten dit jaar met het plaatsen van slimme verkeerslichten om het verkeer sneller af te handelen. Het gaat in eerste instantie om tachtig slimme stoplichten in de regio Amsterdam.

„Doordat de slimme verkeerslichten in staat zijn het verkeer te herkennen, wordt het mogelijk bepaalde verkeersstromen voorrang te geven. Bijvoorbeeld grote groepen fietsers, bussen en vrachtverkeer”, zegt Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland.

Door data-uitwisseling met het verkeerslicht is het binnenkort ook mogelijk om weggebruikers persoonlijk op afstand via een app te informeren over bijvoorbeeld de nog resterende tijd tot een rood of groen licht, meldt Post. „De eerste testen hiermee worden al succesvol uitgevoerd.”

Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Hilversum passen op korte termijn ook kruispunten aan. De provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Lelystad en de Noordoostpolder kijken welke locaties er snel slim worden gemaakt.

De tachtig intelligente verkeerslichten bij Schiphol maken deel uit van een landelijke doelstelling om dit jaar een kwart van het totaalaantal verkeerslichten in Nederland slim te maken. De bedoeling is om op langere termijn alle 5500 verkeerslichten in Nederland te vervangen.

Investering

De introductie van slimme verkeerslichten is onderdeel van het Partnership Talking Traffic. Het ministerie van Infrastructuur en regionale overheden werken met zo’n twintig bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en auto-industrie aan nieuwe verkeerstoepassingen.

De betrokken partijen investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in de innovatieve vormen van mobiliteit. Doel is nog dit jaar weggebruikers –en in de toekomst ook voertuigen– met nieuwe diensten continu te begeleiden met op maat gesneden realtime adviezen.

Weggebruikers kijken daarmee als het ware verder dan hun voorruit en kunnen zo beter inspelen op de veranderende omstandigheden op hun route. Dat komt niet alleen de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede, maar ook de duurzaamheid en de leefbaarheid. Talking Traffic is een tussenstap op weg naar de zelfrijdende auto.