Recordstijging CO2 verwacht in 2019

De CO2-concentratie in de atmosfeer zal dit jaar met een reuzensprong stijgen, stelt de Britse Meteorologische Dienst. Dat heeft te maken met de groeiende uitstoot, maar ook met de droogte, waardoor planten minder CO2 uit de lucht kunnen halen.

Sinds 1958 heeft het afgelegen Mauna Loa observatorium in Hawaii een toename van zo’n 30 procent gemeten in de atmosfeer. Maar op sommige jaren zijn die sprongen erg groot, en 2019 zal zo’n jaar zijn, voorspelt het Britse Met Office. Dat heeft vooral te maken met haperende „opslagvaten”, die minder CO2 kunnen opnemen.

Opslag

„De gestage toename van de concentratie in de atmosfeer is te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en cementproductie”, zegt Richard Betts, hoogleraar aan het Met Office Hadley Centre. „Maar de stijging zou nog veel groter zijn mochten we de natuurlijke opslagvaten niet hebben, die overtollige CO2 uit de atmosfeer halen. Dit jaar verwachten we dat die opslag relatief zwak zal zijn, waardoor de impact van de menselijke uitstoot veel groter zal zijn dan vorig jaar.”

Wetenschappers stelden eerder al vast dat de veranderde weersomstandigheden in de tropen gelinkt zijn aan de opname van CO2 door ecosystemen. Als het warmer is in de tropen worden veel regio’s droger, vermindert de plantengroei en wordt daardoor minder CO2 opgenomen. In koelere periodes gebeurt het omgekeerde.

Ademende planeet

Volgens het Met Office zal de gemiddelde CO2-concentratie in de atmosfeer dit jaar afklokken op 411,3 deeltjes per miljoen (ppm). Dat is een sprong van 2,75 ppm hoger dan in 2018 – de derde grootste sinds het begin van de metingen. Alleen in 2016 en 1998 was de sprong groter. Toen was er telkens sprake van een El Niño-klimaatfenomeen en een sterke opwarming van de Grote Oceaan.

„De Mauna Loa-grafiek van atmosferische CO2 is een pareltje, maar ook een sterke herinnering aan de menselijke impact op het klimaat”, zegt Betts. „Als je naar de maandwaarden kijkt, lijkt de planeet wel te ‘ademen’ naarmate de CO2-concentraties stijgen en dalen met de seizoenscyclus van groeiende en afstervende planten in de Noordelijke hemisfeer. Maar elk jaar is de concentratie hoger dan het jaar ervoor, en dat zal blijven duren zolang de mens CO2 in de atmosfeer blijft pompen.”