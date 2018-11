Prof. Burgess haalt zijn inspiratie uit Gods schepping

De Britse hoogleraar Stuart Burgess is diep onder de indruk van allerlei ingenieuze ontwerpen in de natuur. „Het gaat hier om het ontwerp van een volmaakte God.” De hoogleraar maakt er dankbaar gebruik van voor slimme toepassingen in de techniek.

De evolutiegedachte gaat uit van een natuur die dom en klungelig in elkaar zit. Zoals Richard Dawkins scheef in zijn boek ”Het grootste spektakel ter wereld” (2013): „Het menselijke oog is niet alleen een voorbeeld van een slecht ontwerp, het is het ontwerp van een complete idioot.”

Een verbazingwekkende claim, vindt Burgess. „Behalve dat Richard Dawkins geen autoriteit is op het gebied van designwetenschappen, zit hij er vierkant naast. Het oog is juist wonderschoon ontworpen. Met mij erkennen vele andere wetenschappers dat”, stelt de hoogleraar industrieel ontwerpen aan de universiteit van Bristol in een lezing op de dvd ”Inspiration from Creation”.

schepping

„Richard Dawkins heeft dan ook in geen geval aangetoond dat het oog slecht is ontworpen, maar hij gelooft dat. Hij hoopt dat. Als evolutie waar is, dan móét het oog slecht ontworpen zijn. Dan móét de hele wereld slecht ontworpen zijn.”

Belabberd

Waarom moet evolutie een belabberd design voortbrengen? „Evolutie kan geen ”onherleidbaar complex ontwerp” opleveren”, legt designexpert Burgess uit. „Evolutie wordt beperkt door veranderingen die stap voor stap plaatshebben.”

De hoogleraar leert zijn ingenieurs-in-opleiding dat ze een bestaand ontwerp nooit moeten verbeteren door daaraan stap-voor-stap-veranderingen door te voeren. „Dan komt er niets van terecht. Je moet eerst je creativiteit gebruiken door allerlei bestaande concepten bij elkaar te brengen om daarmee iets nieuws te creëren.”

Neem bijvoorbeeld een versnellingsbak. Die is niet stap voor stap te ontwerpen en ook niet stap voor stap te verbeteren. Het is een onherleidbaar complex ontwerp. Haal één onderdeel weg of voeg er een onderdeel aan toe en de versnellingsbak stopt ermee.

Geloofsbelijdenis

De Amerikaanse hoogleraar biomechanica Steven Vogel erkent dat probleem voor de evolutietheorie. „Het evolutionaire proces heeft te maken met veel ernstiger beperkingen dan menselijke ontwerpers ooit in de weg kunnen staan.”

„Een wonderlijke geloofsbelijdenis”, vindt Burgess. „Als deze uitspraak waar is: hoe kan evolutie dan ooit iets voortbrengen?”

Er is nog een tweede oorzaak waardoor evolutie geen intelligent ontwerp kan opleveren: het evolutieproces beperkt zich tot wat nodig is om te overleven. Het kan geen schoonheid toevoegen en door natuurlijke selectie evenmin nieuwe functionaliteiten voortbrengen die eigenlijk niet nodig zijn om te overleven, vervolgt de Britse hoogleraar.

Evolutionisten erkennen dat zelf ook. Bijvoorbeeld Steve Jones van het University College in Londen. Hij stelde dat „evolutie haar werk zo goed doet als ze dat moet doen, maar beslist niet meer dan dat.”

„Alweer een belangrijke geloofsbelijdenis”, constateert Burgess. „Als Jones’ ogen opengaan voor de schoonheid van vogelzang, vogelveren en bloemen en als hij daarover gaat nadenken, zal hij zich moeten afvragen: waar komt die schoonheid vandaan?” Evolutie kan die niet voortbrengen, stelt de designexpert. „Evolutionisten zien zelf die beperkingen van het theoretische proces van evolutie ook in.”

Ultiem

In tegenstelling tot de evolutietheorie voorspelt het geloof in de Bijbelse scheppingsleer een ultiem ontwerp, omdat de Schepper almachtig is en de hoogste kennis heeft. Burgess: „God is niet beperkt door stap-voor-stapveranderingen, en evenmin door wat nodig is om Zijn schepsel slechts te laten overleven. „Aanmerk de wonderen Gods (...) Die volmaakt is in wetenschappen, staat er in Job 37.”

De hoogleraar is diep onder de indruk van de ingenieuze ontwerpen in de natuur die hij bestudeert. „Het gaat hier om het ontwerp van een volmaakte God.”

Hij maakt er dankbaar gebruik van voor toepassingen in de techniek, en noemt dat ”bio-inspiratie”. „Dit is experimentele wetenschap gebaseerd op degelijk onderzoek dat de aanwezigheid van ontwerp in de natuur aantoont, en dat in tegenspraak is met de evolutietheorie, die gebaseerd is op speculatie en geloof.”

Burgess maakt succesvol gebruik van bio-inspiratie. Zo ontwierp hij in 2016 de olympische racefiets voor het winnende Britse team. Ook houdt hij zich jarenlang bezig met het ontwikkelen van ultralichte exoskeletten en kunstknieën voor mensen met lichamelijke beperkingen, schrijft hij in het eveneens recent uitgekomen boek ”Inspiration from Creation”.

Microdrone

De hoogleraar industrieel ontwerpen had een onderzoeksproject lopen voor het Britse ministerie van Defensie voor het ontwikkelen van fluisterstille microdrones. Deze moeten vliegen, zweven en landen zoals libellen dat doen. Met een typisch Britse droge humor: „De eerste activiteit van mijn onderzoeksteam was het vangen van een aantal libellen.”

Het is een grote uitdaging om de vliegbeweging van de insecten na te bootsen, weet Burgess. „Dat is niet simpelweg het heen en weer flapperen van de vleugels, zoals vogels doen. Insectenvleugels maken bij het op en neer gaan ook een draaiende beweging. Ze produceren daarmee een wervelwind op microformaat. Dat bleek uit opnames met hogesnelheidcamera’s.”

Het insect –een primitief organisme, volgens de evolutietheorie– bleek een verbazingwekkende controle te hebben over zijn bewegingen. Hij kon voorwaarts, opzij, achteruit alleen door zijn vleugels op een bepaalde manier te bewegen. „Onze eerste reactie was: we stoppen ermee. Hoe kunnen we zo’n complexe beweging ooit nabootsen met een drone? Maar ja, we hadden de opdracht gekregen, dus we moesten verder. Het beste wat we konden doen, was de manier van vliegen van de libel exact nabootsen.”

Het team bedacht een ingenieus minuscuul kantel-tuimelmechanisme dat de flappende en draaiende beweging van de libellenvleugel nauwkeurig nabootst. „Daarin ging veel tijd zitten. Maar het is geweldig iets nieuws te bedenken om een groot probleem op te lossen.” Het geheel weegt slechts 10 gram en bestaat uit honderden precisiecomponenten.

Wiskunde

Ook maakte Burgess studie van het vliegen van vogels. Hij was in 2014 de eerste die kwam met een ingewikkelde wiskundige vergelijking die het aerodynamische proces nauwkeurig beschreef. „Zelfs evolutionisten moesten erkennen niet te weten hoe zo’n complexe beweging zich via evolutie zou kunnen ontwikkelen. Een enkeling zei: ik geloof dat het via toeval zou moeten kunnen. Ze kunnen het dus niet verklaren. Het is hun geloof in evolutie waardoor ze eraan vast blijven houden.”

„Uit al mijn onderzoek in de afgelopen dertig jaar blijkt overduidelijk dat de schepping bestaat uit hoogst ingenieuze ontwerpen, en beslist niet uit slecht design. Uit mijn ervaring in het ontwerpen met bio-inspiratie heb ik één ding geleerd: ontwerpen in de natuur zijn ontzaglijk ingewikkeld. Het kost enorm veel intellectuele inspanningen om dat na te bootsen”, weet Burgess.

„Mijn conclusie is dan ook: de Bijbelse schepping is waarheid, de evolutieleer onwaar. Deze schepping moet ons ertoe brengen dat we God de Schepper de eer geven die Hem toekomt.”

Mede n.a.v. ”Inspiration from Creation. How Engineers are copying God’s Designs”, Stuart Burgess en Dominic Statham; uitg. Creation Book Publishers, Atlanta, 2018, ISBN 9781942773559; 132 blz.; € 14,- (€ 20,- incl. dvd).