Planeet Mars dodelijk voor elke vorm van leven

De bodem van de planeet Mars is bedreigender dan gedacht. Stoffen die daarin voorkomen, doden bacteriën binnen enkele minuten. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Edinburgh dat zondag werd gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports.

Het was al bekend dat de Marsbodem perchloraten bevat. Dit zijn chloorhoudende zouten die zich uitstekend mengen met water. Perchloraten zijn giftig voor mensen, maar niet per se voor bacteriën.

Ontsmettingsmiddel

Wanneer perchloraten echter aan hogere temperaturen worden blootgesteld, veranderen ze in een krachtig ontsmettingsmiddel. Samen met andere oxidanten, ijzeroxide en uv-straling maken ze het Marsoppervlak onleefbaar. „Onze waarnemingen laten zien dat het Marsoppervlak verwoestend is voor levende cellen”, schrijven de onderzoekers.

Wanneer blijkt dat de perchloraten en de andere giftige stoffen zich over de hele planeet verspreid bevinden, is leven in de Marsbodem vrijwel onmogelijk. Aardappels telen op Mars wordt daardoor op zijn minst een flinke uitdaging.

Ziektekiemen

De keerzijde is dat elke bacterie die onbedoeld meereist van de aarde naar Mars, ook onmogelijk kan overleven. De kans dat de planeet door Marsmissies vanaf de aarde met ziektekiemen wordt besmet, is daardoor ook veel kleiner.