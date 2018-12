Plan voor meer kunstmatige intelligentie in EU

Om de race met China en de VS niet te verliezen, moet Europa veel meer geld en energie steken in de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (KI). De Europese Commissie heeft daarom in overleg met de lidstaten een actieplan opgesteld. Alle EU-landen worden geacht medio volgend jaar met een strategie te komen.

Tegen eind 2020 moet minstens 20 miljard euro zijn geïnvesteerd. Brussel heeft 1,5 miljard beschikbaar. Voor robotica wordt 66 miljoen vrijgemaakt. Na 2020 is volgens Brussel jaarlijks 20 miljard nodig.

Er komen Europese datacentra en kennis- en testcentra om de samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven te stimuleren. Ook komen er beurzen om ICT-specialisten op te leiden.

Afgesproken is verder samen te werken bij het bundelen van gegevens, bijvoorbeeld om de diagnose en behandeling van kanker te verbeteren. „KI is geen extraatje, maar belangrijk voor onze toekomst”, aldus vicevoorzitter Andrus Ansip (Digitale Markt).

Ook op vlak van vervoer, veiligheid en energie kan KI veel opleveren. Noorwegen en Zwitserland zijn aangehaakt. „Een sterkere coördinatie is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat Europa de toonaangevende regio wordt wat betreft de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde, ethische en veilige KI”, voegt EU-commissaris Mariya Gabriel (Digitale Economie en Samenleving) toe.