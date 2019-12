Pilgebruik tast regelcentrum hersenen aan

Vrouwen die de anticonceptiepil slikken, hebben een duidelijk kleinere hypothalamus dan niet-gebruikers.

Dat blijkt uit een studie die deze woensdag werd gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA). Volgens de onderzoekers is dit de eerste kwantitatieve studie naar de effecten van hormonen op de hersenstructuur.

De hypothalamus is een belangrijk regelcentrum in de hersenen dat onder meer de bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur, honger en dorst coördineert.

Voorlopige resultaten van de studie wijzen uit dat vrouwen met een kleinere hypothalamus angstiger en depressiever zijn. Er werd geen verband gevonden tussen de grootte van de hypothalamus en cognitieve prestaties. „Hopelijk moedigen de resultaten vervolgonderzoek aan”, aldus onderzoeker Michael Lipton van het Albert Einstein College of Medicine in New York.

Vrouwen slikken de anticonceptiepil niet alleen ter voorkoming van een zwangerschap, maar ook in geval van onregelmatige menstruatie, krampen, acne, endometriose en PCOS, een afwijking die de vruchtbaarheid vermindert.