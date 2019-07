Oudere auto zelfsturend gemaakt met bouwpakket

Over de zelfsturende auto is het laatste woord nog niet geschreven – al was het alleen maar omdat producent én product weleens uit de bocht willen vliegen. Gelet op de huidige stand van zaken zijn mens en maatschappij er nog niet helemaal klaar voor.

Maar er is goed nieuws voor iedereen die niet op de autonome auto kan wachten. Het Canadese bedrijf X-Matik ontwikkelde LaneCruise, een bouwpakket waarmee ‘ouderwetse’ auto’s semi-zelfsturend kunnen worden gemaakt. Met LaneCruise plukt de automobilist „de vruchten van veiligheid, productiviteit en gemak zonder een nieuwe auto te hoeven kopen”, beweert X-Matik.

zelfsturend

Uit de bocht

Het pakket bestaat uit vier onderdelen waarmee handige automobilisten nagenoeg elke auto autonoom kunnen maken. Allereerst is er Linx, een volledig ingebouwde zicht- en locatiesensor die de weg in de gaten houdt en de auto aanstuurt. Remmen gebeurt door een speciale remaandrijving, die op de autobodem wordt gemonteerd en het rempedaal bedient. Een gasregelmodule meet en regelt de stand van de smoorklep om de snelheid te bepalen. Een elektromagnetische stuuraandrijving moet ten slotte voorkomen dat de auto uit de bocht vliegt.

Daarmee lijkt LaneCruise in essentie op de bouwpakketten waarmee fietsen worden omgebouwd tot e-bikes. Een paar simpele ingrepen zorgen dat het voertuig doet wat het moet doen. Niet meer en niet minder.

Machteloos

Doordat een auto met LaneCruise semi-autonoom wordt, hoeven bestuurders niet machteloos toe te zien als het uit de hand loopt. Het product lijkt dan ook vooral een geavanceerde cruisecontrol, die zorgt dat het voertuig op een ingestelde afstand tot zijn voorganger blijft rijden.

Een auto met LaneCruise kan automatisch van rijbaan wisselen, maar de bestuurder blijft nodig om de richtingaanwijzer te activeren. Mocht de auto onverhoopt het juiste spoor verlaten, dan kan de gebruiker ingrijpen en de auto weer op het juiste pad brengen.

Overweldigend

De LaneCruise voorziet in een behoefte. Dat bleek uit de overweldigende reacties na de introductie van het systeem. De bètaset, die over niet al te lange tijd de weg op mag, trok ruime belangstelling. Daarbij zal de prijs vast een rol hebben gespeeld: 3000 dollar is immers een koopje voor een autonome auto.

Tweehonderd gelukkigen mogen binnenkort met hun ombouwpakket de weg op. Wie zijn auto ook semi-autonoom wil maken, moet geduld hebben. De wachtrij is lang en rijden is alleen toegestaan in Canada. Maar bij voldoende succes zal het bouwpakket vanzelf in de betere webwinkel verschijnen. Dan is het wachten tot de Nederlandse overheid groen licht geeft.