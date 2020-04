Ongewoon ozongat boven Noordpoolgebied

Boven het Noordpoolgebied is een klein, ongewoon ozongat ontstaan. De ozonconcentraties zijn er sterk verlaagd. Dat komt door onder meer extreem lage temperaturen in de stratosfeer.

Dat maakte de Europese ruimtevaartorganisatie ESA maandagochtend bekend. De ozonlaag is een natuurlijke, beschermende laag bestaande uit gas in de stratosfeer die het leven op aarde beschermt voor de schadelijke ultraviolette straling van de zon.

Ozon

Gewoonlijk groeit boven Antarctica ieder jaar in de herfst een ozongat. Maar de afgelopen weken hebben wetenschappers van het Duitse luchtvaartcentrum (DLR) ook een ongewoon sterke ozonaantasting boven het Noordelijk poolgebied gesignaleerd.

In het verleden zijn wel vaker kleine ozongaten gemeten boven de Noordpool, maar dit jaar is de aantasting van de ozonlaag er veel groter dan in voorgaande jaren.

In vergelijking met het Antarctische gat, dat een omvang kan bereiken van 20 tot 25 miljoen vierkante kilometer, is het ozongat boven de Noordpool met 1 miljoen vierkante kilometer maar klein, stelt Diego Loyola van DLR.

Dit jaar hebben krachtige winden in de stratosfeer boven de Noordpool veel koude lucht ingevangen. Daardoor ontstond een zogeheten ”polaire vortex” – een cirkelende draaikolk van stratosferische winden met extreem lage temperaturen (lager dan -80 graden Celsius). Loyola: „Wij verwachten dat het gat midden april 2020 weer zal sluiten.”