Nooit meer lekke band met luchtloze Michelin Uptis

Het aantal keren dat een automobilist in zijn leven met een lekke band langs de weg staat, is verwaarloosbaar. Toch is zo’n lekke band het schrikbeeld van veel weggebruikers, zeker als ze zelf geen band kunnen verwisselen. De nieuwe luchtloze autoband van Michelin en General Motors is voor hen een uitkomst.

Uptis, heet de nieuwe band officieel, een afkorting van Unique Puncture-proof Tire System. Daarmee is niets te veel gezegd: de unieke band werd zo ontwikkeld dat een lek nooit meer spelbreker kan zijn.

Voor de Uptis wordt onder meer gebruikgemaakt van rubbercomposiet met hars en glasvezel. De materialen zijn stevig en flexibel genoeg, zodat de band ook bij hoge snelheden in vorm blijft zonder dat daarvoor een binnenband nodig is.

Lamellen

De uitvinding ziet er op het eerste gezicht weinig anders uit dan een standaardautoband: de loopvlakken en velgspaken zijn vergelijkbaar met die van een gewone autoband. Alleen de wang van de band verraadt het verschil: tientallen lamellen over de breedte van de band zorgen ervoor dat hij zijn vorm behoudt en schokken opvangt. Met de Uptis kan ook op slecht onderhouden wegen worden gereden zonder dat inzittenden ruw door elkaar worden geschud.

Hoewel het naderende einde van het lekkebandentijdperk het meest tot de verbeelding spreekt, heeft de Uptis meer te bieden. Bandenfabrikant Michelin rept van een veiliger gevoel voor inzittenden en andere voordelen, zoals minder stilstand en lagere onderhoudskosten. Die voordelen zijn echter vooral te danken aan het feit dat de Uptis nooit lek kan worden gereden.

Minstens zo belangrijk is dat het aantal afgedankte banden afneemt, wat goed is voor het milieu. Bovendien zijn er minder grondstoffen nodig om de band te produceren. En doordat er geen reserveband nodig is, neemt het gewicht –en dus het brandstofverbruik– van de auto af. Of de band zelf ook tot lagere brandstofkosten en een lagere CO2-uitstoot leidt, laat de fabrikant vooralsnog in het midden.

Bandenspanning

Ook prettig: Uptisgebruikers hoeven nooit meer hun bandenspanning te controleren. Ook bandenspanningswaarschuwingen zijn voorgoed verleden tijd.

Michelin wil de Uptis vanaf 2024 monteren op auto’s die bij General Motors van de band rollen. Op dit moment wordt de band getest bij onder meer de elektrische Chevrolet Bolt. Later dit jaar volgen er uitgebreidere tests in Michigan (VS).

Opvallend detail aan de banden is dat ze zijn vervaardigd door een 3D-printer. Dat vraagt wellicht ook om innovaties van andere partijen. Zoals de wegenwacht. Die kan straks met een 3D-printer op pad om in noodgevallen een extra band te printen. Klaar terwijl u wacht.