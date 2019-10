Nobelprijs Chemie naar onderzoekers lithiumaccu

De Nobelprijs voor de Chemie is vanmorgen toegekend aan onderzoekers van de lithiumbatterij. „Dit jaar gaat de prijs naar onze oplaadbare wereld. Door hun werk hebben de prijswinnaars het fundament gelegd van een draadloze, brandstofvrije samenleving”, aldus voorzitter Olof Ramström van het comité.

De winnaars zijn de Amerikaan John Goodenough, de Brits-Amerikaanse Stanley Whittingham en de Japanse scheikundige Akira Yoshino. John Goodenough is met zijn 97 jaar de oudste nog levende Nobelprijswinnaar ooit. Hij zag kans de opslagcapaciteit van de lithiumaccu te verdubbelen, waardoor de batterij bruikbaar werd in de praktijk van alledag. Ramström: „Lithium-ionaccu’s worden momenteel toegepast in vanalles van mobile telefoons tot elektrische auto’s.”

Rond 1970 verrichtte Stanley Whittingham het chemische pionierswerk waardoor hij aan de wieg stond van de allereerste lithiumaccu. Akira Yoshino maakte de eerste lithium-ionaccu, die veiliger bleek te zijn dan een batterij van puur lithium. Ramström: „Hierdoor werd de batterij in de praktijk bruikbaar.

De eerste Nobelprijs voor de Chemie werd toegekend in 1901 en is sindsdien 110 keer toegekend aan in totaal 180 personen. De jongste was 35 jaar en de oudste was 85 jaar, en is nu de Amerikaan John Goodenough.