Nieuw in autoland: niet alleen elektrisch, ook circulair

Natuurlijk is volledig elektrisch rijden nog altijd de trend in autoland. Maar als je denkt dat dit de enige ontwikkeling is, heb je het mis. Auto’s gebouwd met materialen die weer hergebruikt kunnen worden, daar gaat het óók naartoe. Althans, dat is wat studenten van de TU Eindhoven laten zien met hun nieuwe voertuig Noah. Naar eigen zeggen ’s werelds eerste circulaire auto.

De Noah bestaat nu nog alleen als computersimulatie, maar moet voor de zomer gebouwd zijn en goedgekeurd door de RDW, de overheidsinstelling die voertuigen registreert. Volgens het studententeam TU/ecomotive is Noah volledig recyclebaar. Zo bestaat het chassis uit zogeheten biobased materialen. Dat zijn materialen die in de natuur groeien, zoals bamboe of hout. Voordeel is dat ze volledig herbruikbaar zijn, steeds weer opnieuw. De auto is ook zo ontworpen dat het volgens de studenten een koud kunstje is om onderdelen te vervangen.

Het is niet vreemd dat juist studenten met zo’n voertuig komen. Rond deze tijd ontwikkelen veel teams een zuinig autootje, om straks in juli mee te kunnen doen met de Shell Eco-marathon, dit jaar in Londen. Maar TU/ecomotive kiest een andere route.

„Auto’s die daar rijden, moeten aan allerlei voorwaarden voldoen”, aldus het team in een eerder deze maand gepubliceerd persbericht. „Dat belemmert onze vrijheid, vandaar dat we nu kiezen om de Noah naar het publiek te brengen. Onze auto moet straks voorzien zijn van een kenteken, waarna we komende zomer verschillende grote Europese steden willen bezoeken om de Noah te showen.”

Of ze van stad naar stad willen rijden of de auto er heen brengen en alleen in de stad rijden, is niet bekend. Dat laatste is wel het aannemelijkst, gezien de krappe 20 pk van de Noah. Toch haalt het elektrische autootje hier volgens TU/ecomotive een topsnelheid mee van zo’n 100 kilometer per uur. En met een gewicht van slechts 350 kilo is een actieradius mogelijk van 240 kilometer.

Op papier dan, want het blijft afwachten of dit werkelijk gaat lukken. Maar daar is de Noah uiteindelijk niet voor gebouwd. Het team studenten wil maar één ding laten zien: circulair bouwen is niet alleen belangrijk in de woningbouw, ook de auto-industrie kan er haar voordeel mee doen.

Steeds meer bedrijven zien dat ondertussen in. Zo maakte Samsung SDI, leverancier van batterijen, vorige week bekend een aandeel te hebben genomen in een recyclingbedrijf. Een naam werd niet bekendgemaakt, de intentie erachter wel.

Het draait volgens Samsung om kobalt, een essentieel onderdeel van batterijen voor elektrische auto’s. De vraag naar de grondstof neemt enorm toe, terwijl meer dan de helft van de kobalt in de wereld uit het Afrikaanse Congo komt.

Door alleen al miljoenen Note 7-smartphones te recyclen, denkt Samsung 157 ton kobalt, koper en andere mineralen terug te kunnen winnen. En daar zal de auto-industrie zeker interesse in hebben.