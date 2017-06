Na negende planeet mogelijk nog een tiende ontdekt

Ergens ver achter dwergplaneet Pluto zweeft niet alleen een negende, maar mogelijk ook een tiende planeet. Die zou zo groot moeten zijn als Mars. Dat suggereerden wetenschappers van de Universiteit van Arizona donderdag in tijdschrift Astronomical Journal.

Astronomen van Caltech kwamen in januari vorig jaar met het idee dat er een negende planeet zou bestaan in een baan die 30 graden gekanteld staat ten opzichte van het vlak van het zonnestelsel. Die planeet zou tien keer zo groot zijn als de aarde. Bewijs dat planeet negen bestaat, hoopt zich inmiddels op. De invloed van zijn baan op objecten buiten de baan van planeet Neptunus en de zon is inmiddels vastgesteld.

Verklaring

Met dezelfde methode bestudeerden de wetenschappers van Universiteit van Arizona zo’n 600 objecten in de Kuipergordel (KBO’s) in de buitenste regionen van het zonnestelsel. De verst afgelegen objecten zweven in een baan die 8 graden gekanteld is ten opzichte van het vlak van het zonnestelsel. Dat is een aanwijzing dat er op 60 tot 100 AE (zestig tot honderd keer de afstand van de aarde tot de zon) een planeet moet zweven ter grootte van Mars.

„De meest aannemelijke verklaring voor onze resultaten is dat zich daar een onbekende massa bevindt”, zegt onderzoeksleider Kat Volk.

Het team houdt een kleine slag om de arm. Er bestaat 2 procent kans dat het gemeten effect een statistische afwijking betreft. Een vrijzwevende ster die het zonnestelsel mogelijk lang geleden heeft geschampt, zou ook een oorzaak kunnen zijn van de gemeten afwijking.

Onomstotelijk

De astronomen van de University of Arizona spreken daarom nog niet van een planeet, maar houden het voorlopig voorzichtigheidshalve op een ”planetary mass object” – iets met de massa van een planeet. Pas wanneer van het object onomstotelijk is vastgesteld dat het aan de definitie ”planeet” voldoen, heeft het zonnestelsel er officieel weer een planeet bij.

Een planeet is officieel een „hemellichaam dat zich in een baan bevindt rond de zon, dat genoeg massa en interne aantrekkingskracht bezit om zichzelf in een ronde vorm te houden en dat de omgeving van zijn baan heeft schoongeveegd van ruimtepuin en andere kleine objecten”, bepaalde de International Astronomical Union in 2006. Pluto past daar vanwege zijn vorm niet meer in en is sindsdien gedegradeerd tot dwergplaneet.