Minirobot voert complexe taken uit in groepsverband

Cellen voeren in een organisme samen allerlei taken uit die een enkele cel niet voor elkaar kan krijgen. Dat bracht onderzoekers van Massachusetts Institute of Technology (MIT), Columbia University, Cornell University en Harvard University (VS) op een idee. Ze bouwden eenvoudige schijfvormige robotjes die in groepsverband complexe taken kunnen uitvoeren.

De onderzoekers publiceerden hun vinding maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Elke robot bevat een accu, een motortje, lichtsensoren een microcomputer en een communicatie-element dat signalen kan verzenden en ontvangen. De robotjes trekken elkaar magnetisch aan.

Een robotje kan niet meer dan drie dingen: ronddraaien, uitzetten en samentrekken. Uitgezet is zijn diameter 1,5 keer zo groot als samengetrokken. Wanneer die beweging zorgvuldig wordt getimed in een groep minirobots, kunnen ze samen allerlei taken uitvoeren, zoals voorwerpen transporteren.