Meer obesitaspatiënten naar chirurg en internist

Steeds meer Nederlanders laten zich specialistisch behandelen voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij mensen met lagere inkomens, liet het CBS donderdagochtend weten.

Ongeveer 22 op de 10.000 Nederlanders kwamen in 2017 voor een behandeling bij een chirurg wegens morbide obesitas, de ernstigste vorm van zwaarlijvigheid. Zeventien op 10.000 Nederlanders gingen naar een internist. Sommigen kwamen bij beide specialisten onder behandeling.

„Onduidelijk is of mensen eerder bereid zijn om zich te laten behandelen”, zegt Tanja Praag, woordvoerder van het CBS. „Wat wel helder is, is dat obesitas steeds meer voorkomt.”

De grootste groep patiënten die medisch specialistisch voor zwaarlijvigheid wordt behandeld, zijn mensen tussen de 45 en 65 jaar. Mensen met een laag inkomen worden vaker behandeld dan personen met een hoger inkomen. In de laagste inkomensgroepen hebben 29 op de 10.000 mensen een behandeling voor morbide obesitas ondergaan. Bij de hogere inkomens waren dit er twaalf. Ook komt morbide obesitas meer voor bij lager opgeleiden dan bij hoger opgeleiden.

Roken

Lager opgeleiden hebben over het algemeen ook een ongezondere leefstijl dan hoger opgeleiden, stelt Praag. Eerstgenoemden roken meer, bewegen minder en letten minder op hun voeding.

In Nederland had een op de twintig 20-plussers morbide obesitas. Dat betekent dat ruim 100.000 Nederlanders lijden aan de ernstigste vorm van zwaarlijvigheid. In totaal heeft 14 procent enige vorm van obesitas. Dat is ruim 2,5 keer meer dan begin jaren tachtig.

Volgens Praag is er sinds de jaren tachtig een tendens dat mensen minder gezond zijn gaan leven. Slechts een minderheid beweegt op dit moment voldoende en eet gezond. „We zijn gewend aan ongezonde voeding. Bovendien is ongezonde voeding de laatste jaren steeds goedkoper geworden, terwijl gezonde voeding duurder wordt.”

Wel noemt ze dat er behalve beweging en voeding veel andere, vaak complexe, onderliggende oorzaken zijn voor obesitas.