Meer elektrische auto’s? Dan ook meer groene stroom

De groei van het aantal elektrische auto’s (EV’s) moet samen opgaan met een toename van het aanbod van schone energie. Dat is de sleutel om klimaatverandering en luchtvervuiling tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Lawrence Berkeley National Laboratory en Stanford University (VS).

In hun artikel woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Research Letters benadrukken ze dat uitfasering van fossiele brandstoffen gunstig is voor het klimaat, omdat er minder broeikasgassen, zoals CO2, methaan en lachgas worden uitgestoten. En vermindering van luchtverontreiniging door zwaveldioxide, stikstofoxiden koolstofmonoxide, fijnstof en vluchtige organische koolwaterstoffen komt de volksgezondheid ten goede.

De wetenschappers vergeleken de uitstoot van broeikasgassen en vervuilende stoffen van personenauto’s, SUV’s en openbaar vervoer in de VS. In de studie namen ze zowel voertuigen met verbrandingsmotor op benzine, diesel of aardgas, hybride elektrische voertuigen als elektrisch aangedreven voertuigen onder de loep.

„We ontdekten dat elektrificatie van voertuigen de schade door klimaatverandering en door luchtvervuiling aanzienlijk kunnen verminderen”, stelt co-auteur Fan Tong van het Lawrence Berkley National Laboratory. „Maar op lokaties waar de stroom wordt opgewekt met fossiele brandstoffen kunnen accu-elektrische voertuigen leiden tot veel grotere schade door luchtvervuiling conventionele benzine- of dieselvoertuigen.”

De wetenschappers benadrukken dat het belangrijk is om de elektriciteitsproductie voortdurend te vergroenen, door meer hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind, en kernenergie in te zetten. Tong: „Een schoon elektriciteitsnet met bijna geen emissies komt niet alleen de elektriciteitssector en de verbruikers ten goede, maar het wordt ook steeds belangrijker voor een duurzame toekomst van het wegverkeer.”