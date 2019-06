Logos Instituut uitgesloten van Geoweek na protesten op Twitter

Logos Instituut uit De Bilt heeft een rare smaak overgehouden aan de landelijke Geoweek die deze week werd georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Het christelijke instituut zou ook een spreker leveren, maar die werd na een lobby op Twitter uitgesloten van deelname.

Het KNAG heeft besloten te luisteren naar een handvol protesten uit de achterban, maar „schoffeert tegelijk een grote groep aardrijkskundedocenten uit het christelijk onderwijs”, laat Logos Instituut vrijdag weten via een persbericht. „Terwijl onze uitgangspunten vanaf het begin duidelijk waren.”

De commotie draaide om een presentatie van Stef Heerema, bestuurslid van Logos Instituut, over de vulkanische oorsprong van zoutlagen. De presentatie was aanvankelijk geaccepteerd door het KNAG en op de website geplaatst. „Er was zelfs een duidelijk voorbehoud opgenomen dat de spreker de Bijbelse tijdlijn aanhangt. Het logo van Logos Instituut figureert daarom prominent op de poster van het KNAG”, stelt Logos Instituut.

Het instituut spreekt van „censuur”, „discriminatie” en „muilkorven.” „Je zou verwachten dat het KNAG, als organisatie die wetenschapsbeoefening hoog in het vaandel heeft staan, zich niet zo makkelijk van zijn stuk zou laten brengen. Het zo snel buigen onder kritische stemmen, zonder wederhoor, doet vermoeden dat er bij de directie van het KNAG de angst leeft om niet langer als politiek correct te worden beschouwd”, aldus voorzitter Frans Gunnink van Logos Instituut.

Het KNAG motiveert zijn besluit op zijn website door erop te wijzen dat deze ideeën „niet in overeenstemming zijn met de gevestigde natuurwetenschap.” Het genootschap erkent de vrijheid van meningsuiting, maar „het klaslokaal is ons inziens niet de plaats om dergelijke informatie te verspreiden.” Het KNAG vindt dat de aangeboden informatie „waardevrij” moet zijn „volgens de gangbare wetenschappelijke inzichten.”

Het genootschap weigert volgens Logos Instituut elk gesprek over „het gerezen misverstand.” Voorzitter Gunnink noemt het „een schande voor het KNAG en de Nederlandse wetenschapsbeoefening” dat het genootschap „zonder enige steekhoudende argumentatie” meningen censureert „die wellicht niet mainstream zijn.” „Het zou het KNAG sieren alsnog het gesprek aan te gaan.”

Het KNAG was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.