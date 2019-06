Levensverwachting Chinese tweeling door genetische aanpassing fors lager

De genetisch aangepaste Chinese tweeling Lulu en Nana heeft waarschijnlijk een veel lagere levensverwachting. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het team publiceerde zijn bevindingen maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine.

De Chinese wetenschapper Jiankui He schokte in november 2018 de wereld met de mededeling dat er een tweeling was geboren die hij genetisch had aangepast met de CRISPR/Cas9-methode. De tweeling zou daarmee resistent zijn tegen hiv.

Wetenschappers van de University of California analyseerden voor hun onderzoek de Britse genetische database Biobank. Ze ontdekten dat mensen die van nature over de genetische aanpassing beschikken die He kunstmatig in de baby’s heeft aangebracht –de zogeheten CCR5-∆32– 21 procent meer kans lopen om voor het 76e levensjaar te overlijden dan mensen die deze verandering niet hebben.

De onderzoekers vragen zich ook af of de tweeling door He’s behandeling wel resistent is tegen hiv, omdat dit effect bij deze mutatie alleen wordt waargenomen bij Europeanen en niet bij Aziaten.

National Geographic

Menselijk leven te kostbaar om op te offeren voor mensverbetering