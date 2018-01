Lampje voorkomt verspilling van vers voedsel

Voedselverspilling is in Amerika een groot probleem. Geen wonder dat een oplichtend knopje op een Tupperwareschaal, dat je informeert over de houdbaarheid van je voedsel, hoge ogen gooide op de elektronicabeurs CES, vorige week in Las Vegas.

Op het eerste gezicht lijkt zo’n systeem zwaar overdreven. Je wéét toch wat er in je koelkast ligt, en verse groente koop je toch geen weken vooruit? Maar in Amerika ligt dat anders. „Amerikaanse gezinnen gooien gemiddeld 40 procent van het voedsel dat ze bij de supermarkt gekocht hebben weg”, aldus Ty Thompson, de bedenker van het Smarterwaresysteem, waar het oplichtende knopje het belangrijkste onderdeel van is. „In verreweg de meeste gevallen zijn ze gewoon vergeten dit voedsel op tijd te nuttigen. Als je alles bij elkaar optelt, gaat het jaarlijks om een bedrag van zo’n 2000 dollar per gezin.”

Het oplichtende knopje, zo groot als een muntstuk van 20 eurocent, bevat ledlampjes die de buitenste ring van het knopje laten oplichten. „Het product kun je in een speciaal daarvoor ontworpen deksel van een Tupperwareschaal klikken of je bevestigt het met een meegeleverd riempje aan bijvoorbeeld een tros tomaten”, legt Thompson uit. „Vervolgens verkleurt de ring langzaam van groen via oranje naar rood. Bij groen is het voedsel nog vers, bij rood is de houdbaarheidsdatum verstreken.”

Natuurlijk is de snelheid waarmee de ring verkleurt afhankelijk van het type voedsel. Je moet de Smarterwareknop daarom eerst vertellen waaraan hij wordt vastgemaakt. „Zodra je de knop binnen de oplichtende ring indrukt, gaat er via Bluetooth een signaal naar je telefoon en als je de Google Assistant op je mobiel hebt staan, kun je gewoon inspreken aan welk soort voedsel je de Smarterwareknop wilt koppelen”, aldus de Amerikaanse ontwerper.

Vervolgens maakt een app op de telefoon contact met de database van Ovie, het bedrijf van Thompson. „Hierin staan alle soorten voedsel met hun gemiddelde houdbaarheidstermijn. Deze database is onder andere gebaseerd op informatie van de FDA, de voedselwaakhond van de Amerikaanse overheid.”

Als de gebruiker geen Google Assistant op zijn telefoon heeft staan, kan hij na het indrukken van de knop via de Ovie-app ook intypen welk type voedsel hij zojuist heeft opgeborgen. „Dezelfde app verstuurt ook herinneringen op het moment dat de houdbaarheidsdatum bijna verstreken is en geeft je tips hoe je het voedsel zou kunnen klaarmaken.”

Een basisset, bestaande uit een Tupperwareschaal met speciale deksel, een clip en een riempje, elk voorzien van een Smarterwareknopje, gaat vanaf de tweede helft van het jaar voor ongeveer 50 euro over de toonbank. Thompson is ervan overtuigd dat zijn product een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van voedselverspilling. „Niemand wil voedsel weggooien, maar het gebeurt wel. Ons systeem kan gewoontes van mensen veranderen door hen af en toe even te herinneren aan de beperkte houdbaarheid van voedsel.”