Klimaat verandert sneller dan eerder was voorspeld

Wetenschappelijke voorspellingen over het klimaat komen soms sneller uit dan verwacht. Klimaatdeskundigen van onderzoeksinstituut NSIDC in Boulder (VS) voorspelden in 2017 dat de ijskappen van St. Patrick Bay in het noordoosten van Canada binnen 5 jaar zouden zijn verdwenen. Uit recente satellietbeelden bleek echter dat beide ijskappen nu al niet meer bestaan.

De ijskappen besloegen aan het einde van de jaren 50 van de vorige eeuw samen meer dan 10 vierkante kilometer. Momenteel zijn ze helemaal verdwenen, bleek eind vorige week uit satellietbeelden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

„Toen ik die ijskappen voor het eerst bezocht, leken ze permanent onderdeel uit te maken van het landschap”, zegt geograaf en NSIDC-directeur Mark Serreze. „Als ik ze in minder dan veertig jaar zie verdwijnen, maakt dat op mij diepe indruk.”

Serreze was de hoofdauteur van het artikel in vakblad The Cryosphere waarin werd voorspeld dat de ijskappen binnen 5 jaar zouden zijn weggesmolten. Toen hij de ijskappen in 2015 voor het laatst bezocht, was er nog maar 5 procent over van de oppervlakte die ze in 1959 hadden.

Het is volgens de wetenschapper van NSIDC een teken dat de klimaatverandering doorgaat. „We weten al lang dat de effecten vooral te zien zullen zijn in het noordpoolgebied. Het verdwijnen van de twee kleine ijskapjes die ik zo goed kende, hebben de klimaatverandering tastbaar gemaakt. Het enige wat ervan resteert, zijn enkele foto’s en herinneringen.”