Klaas Roos: Herkomst taal blijft raadselachtig voor evolutionist

„Over één ding zijn vrijwel alle taalkundigen het eens: taal is uniek voor mensen”, aldus de jonge Urker taalkundige Klaas Roos. „En ik ben ervan overtuigd: de mens is een wezen dat is klaargestoomd om te spreken.”

Roos bracht het spreken in de praktijk met een opmerkelijk onderwerp op de jubileumeditie van het symposium ”De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek” dat zaterdag voor de tiende keer in Opheusden werd gehouden.

Dat wetenschappelijk onderzoek de Bijbelse geschiedenis bevestigt, herkent Roos in de taalkunde. Hoe is taal ontstaan? Volgens sommigen vanuit het communicatiesystemen van apen, volgens anderen (geopperd door de beroemde taalkundige Noam Chomsky) betrekkelijk kortgeleden door een paar genetische mutaties. Roos veegde er zaterdag de vloer mee aan. „Beide opties zijn niet houdbaar.”

Als illustratie laat hij plaatjes zien van het tongbeen van mensen en apen. Het tongbeen is een hoefijzervormig botje in de hals, dat mede de beweeglijkheid van de tong bepaalt en daarmee spraakvaardigheid.

Aapmens

Bij fossiele ‘aapmensen’ zie je een duidelijke tweedeling. De soorten van het geslacht Homo, waartoe ook de mens behoort, zijn duidelijk onderscheiden van de uitgestorven soort Australopithecus, waarvan het tongbeen precies lijkt op dat van mensapen zoals chimpansee. Hetzelfde patroon zie je terug in de schedel –”gebied van Broca”– en de wervelkolom die al of geen zenuwen bevat om de vloeiende ademhaling die nodig is voor spraak aan te sturen.

Roos: „Dat betekent dat spraak geen nieuw verschijnsel is, want Homo erectus en de neanderthaler konden spreken.” Eerstgenoemde zou 130.000 jaar geleden al zijn uitgestorven, terwijl taal in de theorie van Chomsky pas minimaal 60.000 jaar geleden is ontstaan – In een paper uit 2014 houdt hij 70.000-100.000 jaar geleden aan als waarschijnlijke ontstaansdatum binnen de evolutietheorie.

„Tegelijk is het ook niet geleidelijk, lang geleden ontstaan. Want er gaapt een diepe kloof tussen de soorten Australopithecus en Homo. Daarnaast is menselijke taal zo fundamenteel anders dan dierlijke communicatie, dat het daar niet uit kan zijn voortgekomen.”

De enige optie die overblijft is dat de menselijke taal vanaf het begin van de schepping aanwezig geweest is. Dat betekent niet dat daarmee alle raadsels zijn opgelost; ook hier ligt nog een uitgestrekt onderzoeksgebied te wachten op Bijbelgetrouwe wetenschappers, stelt Roos.

Organisator Jan van Meerten, werkzaam voor Logos Instituut, had aanvankelijk aangekondigd dat het tiende symposium zaterdag het laatste zou zijn in Opheusden. Daarvan komt hij terug. Vanwege de grote belangstelling heeft hij besloten het toch elk voorjaar in de Betuwe te blijven organiseren en elk najaar in Hardinxveld.

Onderzoek

Anders dan gewoonlijk nam Van Meerten deze keer ook zelf een lezing voor zijn rekening, naar aanleiding van zijn bezoek aan de VS in verband met de vierjaarlijkse International Conference on Creationism. „Het heet internationaal, maar er waren alleen Amerikanen en Britten. Zullen tijdens de volgende conferentie ook Koreaanse, Duitse en Nederlandse onderzoekers hun werk presenteren?”

Er gebeurt veel meer dan evolutionisten denken. Maar er is meer grondig creationistisch wetenschappelijk onderzoek nodig, benadrukte Van Meerten, al was het maar om duidelijk te maken dat de Bijbel geen sprookjesboek is.



