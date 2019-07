Kans op hittegolf in juni honderd keer groter dan in 1900

De extreme hittegolf die Europa deze weken teistert, heeft alles te maken met klimaatverandering. Extreme temperaturen zijn vijf keer waarschijnlijker tijdens dan zonder een klimaatverandering. En de kans op een extreme hittegolf in juni is momenteel honderd keer hoger is dat rond 1900.

Dat stelde een team klimaatwetenschappers donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature op basis van een analyse van 200 wetenschappelijke studies. Ook zullen volgens hen droogte, overstromingen en stormen vaker voorkomen naarmate de klimaatverandering doorzet.

De wetenschappers presenteerden hun onderzoek tijdens de International Conference on Statistical Climatology in de oververhitte Zuid-Franse stad Toulouse. In de eveneens zuidelijke plaats Gallargues-le-Montueux tikte de thermometer tijdens de conferentie vorige week 45,9 graden aan. De gemiddelde temperatuur lag er drie dagen rond de 28 graden.

Klimaatwetenschapper Friederike Otto van de University of Oxford erkent dat de gebruikte klimaatmodellen onzekerheden bevatten. „Maar ze zijn bruikbaar genoeg om aan te tonen hoe klimaatverandering extreem weer beïnvloedt.” „Klimaatmodellen zeggen ook niets over kortdurende hittegolven”, zegt Dim Coumou, klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in Nature. „Maar dat maakt de resultaten niet minder alarmerend. Hittegolven zullen vaker voorkomen nu het klimaat verandert. En dat is een groot probleem voor de samenleving.”

De klimaatdeskundigen hebben aanwijzingen dat de modellen eerder een onderschatting dan een overschatting van de effecten van klimaatverandering laten zien. Ze houden geen rekening met de effecten van bewolking, landgebruik, irrigatie en luchtvervuiling. „Die hebben ook invloed op de temperatuur”, zegt Robert Vautard, klimaatonderzoeker aan het klimaat en milieu-onderzoekslaboratorium LSCE, in het Franse Gif-sur-Yvette.

Sommige weerbureau’s hebben al aangekondigd dat de klimaatbijdrage aan het weer deel uit gaat maken van de dagelijkse weersverwachting. De Deutsche Wetterdienst –vergeklijkbaar met de KNMI– onderzoekt routinematig in hoeverre klimaatverandering het dagelijkse weer in Europa beïnvloedt.

Klimaatwetenschappers ervaren dat extreem weer de belangstelling van het publiek voor klimaatverandering aanjaagt. „Ik heb de laatste dagen meer journalisten gesproken dan anders in maanden”, laat Otto weten. „Hoe gek het ook klinkt, dat is een deel van mijn werk geworden.”