Israëlisch bedrijf verkort laadtijd accu tot 5 minuten

Bestuurders van een elektrische auto moeten nogal wat hobbels nemen. Niet alleen de –vaak beperkte– afstand die er met een acculading kan worden afgelegd, is een belemmering. Ook de laadtijd beloopt vaak meer dan een halfuur, zelfs met een snellader.

Als de claim van het Israëlische bedrijf StoreDot klopt, kost het laden van een accu straks fors minder tijd. Het bedrijf is erin geslaagd een accu voor elektrische auto’s te bouwen die in slechts 5 minuten kan opladen, de zogeheten FlashBattery. Het bereik met een volle accu bedraagt zo’n 480 kilometer. „Een tank volgooien met benzine of diesel duurt even lang”, aldus het bedrijf op zijn website.

Mercedes

De vinding is niet onopgemerkt gebleven. Daimler, bekend van Mercedes-Benz, investeert samen met andere bedrijven 55 miljoen euro in de Israëlische start-up, zo maakte Daimler onlangs bekend.

Nu de afstand die met één acculading kan worden afgelegd steeds verder wordt opgerekt, lijkt ook de hobbel van de laadtijd straks verleden tijd te zijn met de FlashBattery. De batterij zou weleens de traditionele lithium-ionaccu kunnen gaan vervangen.

Nieuw

Hoe StoreDot de uiterst korte laadtijd voor elkaar krijgt? Daarover houdt het bedrijf de kaken vooralsnog stijf op elkaar. Wel laat StoreDot doorschemeren in de FlashBattery nieuwe materialen te gebruiken.