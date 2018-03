Irritaties in het verkeer, probeer ze te voorkomen

Van ergernissen in het verkeer zijn al meerdere toptienlijstjes aangelegd. Een bekend item op de autosnelweg is het bumperkleven: een agressieve manier om iemand aan de kant te dwingen. In Duitsland wordt daar vanaf viaducten met camera’s op gecontroleerd en voor bekeurd. In Nederland moet het door de politie zelf geconstateerd worden. Iedere kop-staartaanrijding is het gevolg van te weinig afstand houden in relatie tot de gereden snelheid.

Veel mensen onderschatten hun stopafstand. Perfecte remmen en ABS veranderen daar niets aan. Handig ezelsbruggetje is de tweesecondenregel. Als je voorganger een vast punt passeert, bijvoorbeeld een viaduct of lantaarnpaal, tel dan direct hardop een-en-twin-tig, twee-en-twin-tig. Als je nog niet bent uitgesproken en je bereikt dit punt, zit je te dicht op je voorganger.

In plaats van bumperkleven om duidelijk te maken dat je iemand wilt passeren, is er een veilige en nette manier die vaak helpt. Dat kan door bij voldoende tussenafstand op de rechterrijstrook langzaam in te lopen en vervolgens een geringe zijwaartse beweging te maken. Je dwingt dan niets af, maar je vraagt op die manier of je er voorbij mag. Vaak werkt dit goed en het roept geen irritaties op.

Te langzaam links blijven rijden over een langere afstand is eveneens heel irritant. Het nodigt anderen uit om rechts te gaan inhalen. Dat mag in Nederland niet. Het is ook irritant en gevaarlijk, maar er wordt vaak wel aanleiding toe gegeven! Ga in dat geval dus regelmatig terug naar rechts.

Er zijn ook mensen die op de rechterrijstrook vrij langzaam rijden ten opzichte van het andere verkeer. Dat kan behoorlijk gevaarlijk zijn. Het snelheidsverschil van 80 ten opzichte van 120 of 130 km/u is immers aanzienlijk.

Bij een rijbaanversmalling doorrijden tot het eind van de baan kan ook veel ergernis wekken bij weggebruikers die eerder al netjes hebben ingevoegd. Met juist en tijdig ritsen is veel irritatie te voorkomen. Gun invoegers ook de ruimte en rijd een gat niet dicht. Daardoor kan het ritsen veel vlotter verlopen.

Voor alle vormen van stress en irritatie bestaat een goede remedie: onthaasten. De praktijk wijst uit hoe weinig tijd je wint door bij druk verkeer allerlei toeren uit te halen. Ga zo nodig vroeger weg, kies indien mogelijk andere tijden of een andere route.

Irritatie is niet goed, je kunt het niet altijd voorkomen, maar je hebt er zelf veel invloed op. Geef elkaar de ruimte – ook al rijdt een ander misschien te hard, ga eens vaker terug naar rechts. Geef bij iedere zijwaartse verplaatsing duidelijk en tijdig richting aan.

Het is een psychologisch verschijnsel dat brave burgers zich in het verkeer zomaar ineens anders gaan gedragen. Een kort lontje in het verkeer heeft al voor veel ellende gezorgd, soms verbaal, met gebaren, claxonneren en knipperen met de lichten. Soms vallen er ook daadwerkelijk klappen.

Voorkom dat, blijf correct. Iedereen wil ’s avonds toch weer veilig thuiskomen?