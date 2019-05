Ingrediënten zonnebrandcrème komen in bloed

Chemicaliën uit zonnebrandcrème worden via de huid opgenomen en belanden in het bloed in hoeveelheden die vragen om nader onderzoek.

Dat stelt de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA woensdag op basis van onderzoek naar een aantal veelgebruikte producten. De FDA reageert daarmee op onderzoek dat maandag werd gepubliceerd in het medische tijdschrift Journal of the American Medical Association (JAMA). De Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenautoriteit waarschuwt tegelijkertijd dat mensen niet moeten stoppen met het gebruik van zonnebrandcrèmes, omdat ze niet per se onveilig zijn en bescherming bieden tegen huidkanker.

Voor de studie gebruikten 24 vrijwilligers 4 verschillende sprays, lotions en crèmes. Gedurende vier dagen gebruikten ze die vier keer per dag op 75 procent van hun lichaam, de lichaamsdelen buiten de gebruikelijke zwemkleding. Per keer gebruikten de deelnemers 2 milligram spray of crème per vierkante centimeter huidoppervlak. Deze hoeveelheid ligt hoger dan het gemiddelde gebruik van consumenten. Uit de tests bleek dat de concentraties van de stoffen avobenzon, oxybenzon, octocryleen en in één crème ecamsule boven het niveau van 0,5 nanogram per milliliter (ng/mL) bloed uitkwamen. Bij dat niveau vereisen de richtlijnen van de Amerikaanse gezondheidsdienst nadere testen.

De maximumconcentratie avobenzon was bijvoorbeeld 4 ng/mL en 3,4 ng/mL bij twee verschillende sprays, 4,3 ng/mL bij de lotion en 1,8 ng/mL bij de crème.

Voor oxybenzon lagen de maximumconcentraties beduidend hoger. Bij twee verschillende sprays lagen de waarden op respectievelijk 209,6 ng/mL en 194,9 ng/mL, voor lotion op 169,3 ng/mL.

De merken van de geteste producten zijn door de onderzoekers niet gepubliceerd.

Het is volgens de onderzoekers niet bekend wat de effecten zijn van de vastgestelde concentraties in het bloed. „Dat vraagt om nader onderzoek. Dat de stoffen door de huid dringen en in het lichaam belanden, betekent nog niet dat ze onveilig zijn”, stellen ze. „De uitkomsten vragen echter wel om meer studie naar de effecten bij herhaald gebruik.” Zo werd oxybenzon in andere studies ook teruggevonden in borstvoeding, in vruchtwater en in urine.