Informatie op web voor zwangeren over pillen rammelt

Informatie op internetfora, blogs en sociale media over medicijngebruik tijdens de zwangerschap is in ruim 40 procent van de gevallen incorrect.

Dat melden onderzoekers uit het Radboudumc in het blad British Journal of Clinical Pharmacology. Ze bekeken zo’n 1200 berichten op Nederlandstalige fora, blogs en sociale media over zwangerschap en pillen. Van de berichten was 42 procent incorrect. Van info over medicijnen waarvan niet genoeg bekend is om een advies te geven, was maar 24 procent correct.

De onderzoekers vergeleken de gevonden informatie met gegevens van bijwerkingcentrum Lareb. Lareb verzamelt onder meer gegevens over medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Ook consumenten kunnen daar gebruik van maken. Als voorbeeld noemt hoofdonderzoeker Marleen van Gelder woensdag in het NOS Radio 1 Journaal een vrouw die schrijft dat ze een bepaald middel heeft gebruikt en daardoor een miskraam heeft gekregen. „Maar dat is op basis van één ervaring niet vast te stellen. Toch kan het zo wel geïnterpreteerd worden en als iemand dat dan leest, kan ze dat als waarheid zien, wat niet de bedoeling is. Het kan ertoe leiden dat een vrouw afziet van een veilig medicijn dat ze nodig heeft. Of andersom, dat ze een onveilig middel gebruikt waarmee ze het ongeboren kind blootstelt aan een stof die mogelijk schadelijke effecten heeft.” Medicijnen waarover veel onzin wordt verspreid zijn onder meer pijnstillers, maagzuurremmers en antidepressiva.